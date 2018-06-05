Большегруз. Фото: ИА PrimaMedia

Водителей грузовиков предлагают штрафовать за парковку в жилых зонах

Соответствующий законопроект Минтранс внес в правительство

5 июня, PrimaMedia. Компании и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые занимаются перевозками грузов, предлагают штрафовать за размещение машин на парковках, не соответствующих требованиям. Например, за ночную стоянку в жилом квартале. Законопроект Минтранса предполагает денежное наказание до 50 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что пока в стране недостаточно специализированных стоянок для фур, поэтому вводить санкции преждевременно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Проект поправок в КоАП РФ, которые Минтранс уже внес в правительство, предполагает штрафы 3–5 тысяч рублей для должностных лиц и 25–50 тысяч рублей для юрлиц.

Нарушением будет считаться стоянка транспортного средства на парковке, не соответствующей требованиям, после возвращения водителя из рейса и окончания его смены. Денежное наказание грозит, например, за брошенный на ночь во дворе фургон или фуру, стоящую вдоль узкого проезда в жилом квартале.

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Норма о штрафах вступит в силу через год после принятия и публикации закона, уточнили в Минтрансе.

Требования к парковкам для транспорта, принадлежащего коммерческим перевозчикам, ведомство разработало ранее, также готов проект приказа об их утверждении, но он пока не издан. Согласно документу, будет запрещено размещать стоянки "на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами", то есть в жилых кварталах. Также парковки для грузовиков и автобусов должны будут освещаться по ночам. На их территории правила предписывают разместить туалет, помещения для персонала, охраны, противопожарный инвентарь, средства пожаротушения и другое необходимое оборудование.

Вводить наказания необходимо только после того, когда в стране вырастет количество специальных парковок для грузового транспорта, считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов. По его словам, сейчас пространства для стоянок недостаточно. Поэтому водители иногда вынуждены оставлять машины там, где это запрещено, — например, дальнобойщики бросают их прямо на трассе. Но ночью велик риск, что в припаркованные в неправильном месте фуры врежется другой автомобиль.

В 2016 году Минтранс предлагал ввести штрафы для юрлиц и ИП, владеющих грузовиками и автобусами для коммерческих перевозок или для собственных нужд, но не имеющих парковок для них. Тот законопроект не был принят, в новом требования смягчены, теперь компании и предпринимателей хотят наказывать за стихийную парковку, а не за отсутствие собственной стоянки.

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