Трутнев объявил "фотоохоту" за масляными пятнами в бухте Золотой Рог

Бухта Золотой Рог. Фото: ИА PrimaMedia

Полпред предлагает платить за фотографии

5 июня, PrimaMedia. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев даст поручение Минприроды по инициированию изменений в законодательство для борьбы с загрязнением акватории, в том числе по созданию фонда, из которого будут платить за снимки масляных пятен от судов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

По итогам осмотра бухты Золотой Рог во Владивостоке Трутнев рассказал журналистам, что экологическое состояние акватории улучшилось, однако чистой бухта не стала.

"Я предложил сделать следующее: за судами надо объявить "охоту", "охоту" вполне платную. Надо создать благотворительный фонд… и за снимки масляных пятен рядом с судами платить премию. Ребята будут развлекаться — квадрокоптеры запускать, отправлять фотографии – это несложно и интересно. Надо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора, грязи, масла в воду фиксировался. Надо изменить законодательство. Чтобы после фиксации шла неизбежная расплата", — сказал полпред.

По его словам, процедура подсчета ущерба водной среде, которая сегодня есть, технологически спорная. И крупные компании иногда через суд выигрывают дела у Росприроднадзора.

"Надо лишить их такой возможности. Сделать высокий стартовый платеж… для возмещения ущерба. Если пятно большое, то тогда расчёт по геометрическим размерам, что с фотографии довольно легко сделать", — сказал Трутнев.

Также он предложил запрещать выход судна из порта до тех пор, пока судовладелец не выплатит полученный за загрязнение штраф.

"Это тоже надо внести в законодательство. Надо потихонечку приводить к такому состоянию, когда люди отвечают за свои действия… Я поручение напишу по итогам совещания… поручение министерству природных ресурсов", — добавил полпред.