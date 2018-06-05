Пихта. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

Жители Владивостока о своем вкладе в экологию города: Сажали, сажаем и будем сажать!

Всемирный день окружающей среды стал поводом для признаний горожан в своих экологических устремлениях

5 июня, PrimaMedia. Владивосток с приходом лета заметно похорошел – во многом благодаря инициативе неравнодушных горожан, которые выходили на субботники, сажали у своих домов цветы и деревья. В связи с сегодняшним Всемирным днем окружающей среды ИА PrimaMedia знакомит читателей с теми, кто стремится облагородить территорию краевого центра.

Наталья Якунина
Наталья Якунина

руководитель экологического проекта «Острова мечты»

Автор фото: vk.com

Я стремлюсь подавать пример экологической сознательности – пользуюсь исключительно экосумкой, многоразовой бутылочкой для воды, многоразовой кружкой, бамбуковыми зубными щетками. Стараюсь сократить потребление пластика. Это самые простые вещи, которые доступны каждому. Ну а наша команда "Острова мечты" занимается организацией экологических акций по очистке островных территорий от мусора. Мы проводим "чистые игры" - состязания, когда команды соревнуются, кто больше соберет мусора на берегу. Такие игры мы проводим на островах Рикорда, Пахтусова, Рейнеке.  Главное мероприятие года – трехнедельный экологический лагерь на Рейнеке, куда приезжают волонтеры не только из разных регионов, но даже из разных стран. В этом году наш палаточный лагерь будет работать с 8 по 29 августа, но подавать заявку нужно уже сейчас – осталось не так много мест.

Виктор Суханов
Виктор Суханов

председатель Приморского отделения Союза журналистов России

Автор фото: РИА PrimaMedia

Пять лет назад мы положили начало новой традиции – весенних медиасубботников. В 2015 году журналисты и представители пресс-служб наводили порядок на Новосильцевской батарее Владивостокской крепости, в 2016-м – убирали мыс Ахлестышева на острове Русском, где собрали более 200 мешков мусора. В 2017 году представители медиасообщества Приморского края в заново созданном Нагорном парке посадили МедиаАллею — 40 саженцев пихты, установили скворечники. В этом году медиасубботник  вновь проходил на Русском острове – сотрудники медиаотрасли и люди, имеющие к ней косвенное отношение облагораживали территорию популярного семейного пляжа в бухте Ахлестышева. Надеюсь, эта славная традиция с годами укрепится, и в наших акциях будет принимать участие все больше сторонников экологичной среды. 

1 / 3

Ол Кравчук
Ол Кравчук

садовник

Автор фото: Александр Городний

Я вырос в Запорожье, где были роскошные сады и росло множество хвойных деревьев, а потом ходил в море, бывал в разных странах. Влюбился в Японию, где люди заботятся о красоте городской флоры. И мне стало обидно – почему в Японии все так зелено и красиво, а Владивосток такой серый? Тогда я стал высаживать деревья в городе. Начал заниматься этим постоянно в 90-х годах, когда у меня родился первый ребенок – а сейчас дочери уже 22. Я работаю садовником в пригородной зоне, на Садгороде, и постоянно выращиваю саженцы, которые готов отдавать для города бесплатно. Вот недавно для района на Патрокле отдал 27 маленьких пихт. У меня еще остались пихты, клены, цветы. Люди звонят, приезжают, иногда переводят в благодарность небольшие суммы на телефон, но я не рассчитываю на деньги, для меня главное – чтобы город преобразился. Поэтому я всегда спрашиваю, где человек собирается посадить моих зеленых "детей" - на частной территории за высоким забором или на открытом пространстве, для всех. Это имеет значение.

Ол Кравчук с сыном Роком и саженцами диморфанта в музее "Артэтаж"

Ол Кравчук с сыном Роком и саженцами диморфанта в музее "Артэтаж". Фото: Предоставлено Олом Кравчуком

Алексей Михайлов
Алексей Михайлов

лидер блюзовой группы Brеaking Band

Автор фото: Алексей Михайлов

В прошлом году подвернулась возможность, взял у Ола несколько диморфантов, посадил у дома. В этом году меня так впечатлило, что диморфы отлично прижились, что решил еще чего-нибудь посадить. В прошлую субботу посадил три клена, дубок и два куста багульника, в позапрошлый выходной тоже сажал деревья. На днях высадил два крошечных сеянца гинкго. Какая-то приятная внутренняя потребность сделать мир зеленее и разнообразнее.

Саженец диморфанта прижился в городской среде

Саженец диморфанта прижился в городской среде. Фото: Алексей Михайлов

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Уполномоченный по правам человека в Приморье выступил на радио в защиту экологии

11:30

Приобщить к искусству и культуре: владивостокские школьники отметили день защиты детей

04 июня, 15:40

Экологический праздник прошел в парке культуры и отдыха на станции Санаторной

03 июня, 17:30

День защиты детей отпраздновали в Приморской картинной галерее

02 июня, 17:40

Праздник для детей и взрослых в честь Дня окружающей среды пройдет на Санаторной

02 июня, 12:25

Картина дня

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко

04 июня, 18:40

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

09:45

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"

04 июня, 19:55

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров

04 июня, 12:40

Жители Владивостока создали разборную доску для сап-серфинга
Александр Маркитанов расскажет на МедиаСаммите-2018, как справиться со стрессом и страхом
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia