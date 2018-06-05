Жители Владивостока о своем вкладе в экологию города: Сажали, сажаем и будем сажать!

Пихта. Фото: ИА PrimaMedia

Всемирный день окружающей среды стал поводом для признаний горожан в своих экологических устремлениях

5 июня, PrimaMedia. Владивосток с приходом лета заметно похорошел – во многом благодаря инициативе неравнодушных горожан, которые выходили на субботники, сажали у своих домов цветы и деревья. В связи с сегодняшним Всемирным днем окружающей среды ИА PrimaMedia знакомит читателей с теми, кто стремится облагородить территорию краевого центра.

Медиасубботник-2017 в Нагорном парке. Фото: ИА PrimaMedia Медиасубботник-2017 в Нагорном парке. Фото: ИА PrimaMedia Медиасубботник-2017 в Нагорном парке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3



Ол Кравчук с сыном Роком и саженцами диморфанта в музее "Артэтаж". Фото: Предоставлено Олом Кравчуком



Саженец диморфанта прижился в городской среде. Фото: Алексей Михайлов

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.