Жители Владивостока о своем вкладе в экологию города: Сажали, сажаем и будем сажать!

5 июня, PrimaMedia. Владивосток с приходом лета заметно похорошел – во многом благодаря инициативе неравнодушных горожан, которые выходили на субботники, сажали у своих домов цветы и деревья. В связи с сегодняшним Всемирным днем окружающей среды ИА PrimaMedia знакомит читателей с теми, кто стремится облагородить территорию краевого центра.
председатель Приморского отделения Союза журналистов России
Автор фото: РИА PrimaMedia
Пять лет назад мы положили начало новой традиции – весенних медиасубботников. В 2015 году журналисты и представители пресс-служб наводили порядок на Новосильцевской батарее Владивостокской крепости, в 2016-м – убирали мыс Ахлестышева на острове Русском, где собрали более 200 мешков мусора. В 2017 году представители медиасообщества Приморского края в заново созданном Нагорном парке посадили МедиаАллею — 40 саженцев пихты, установили скворечники. В этом году медиасубботник вновь проходил на Русском острове – сотрудники медиаотрасли и люди, имеющие к ней косвенное отношение облагораживали территорию популярного семейного пляжа в бухте Ахлестышева. Надеюсь, эта славная традиция с годами укрепится, и в наших акциях будет принимать участие все больше сторонников экологичной среды.
садовник
Автор фото: Александр Городний
Я вырос в Запорожье, где были роскошные сады и росло множество хвойных деревьев, а потом ходил в море, бывал в разных странах. Влюбился в Японию, где люди заботятся о красоте городской флоры. И мне стало обидно – почему в Японии все так зелено и красиво, а Владивосток такой серый? Тогда я стал высаживать деревья в городе. Начал заниматься этим постоянно в 90-х годах, когда у меня родился первый ребенок – а сейчас дочери уже 22. Я работаю садовником в пригородной зоне, на Садгороде, и постоянно выращиваю саженцы, которые готов отдавать для города бесплатно. Вот недавно для района на Патрокле отдал 27 маленьких пихт. У меня еще остались пихты, клены, цветы. Люди звонят, приезжают, иногда переводят в благодарность небольшие суммы на телефон, но я не рассчитываю на деньги, для меня главное – чтобы город преобразился. Поэтому я всегда спрашиваю, где человек собирается посадить моих зеленых "детей" - на частной территории за высоким забором или на открытом пространстве, для всех. Это имеет значение.
Ол Кравчук с сыном Роком и саженцами диморфанта в музее "Артэтаж". Фото: Предоставлено Олом Кравчуком
лидер блюзовой группы Brеaking Band
Автор фото: Алексей Михайлов
В прошлом году подвернулась возможность, взял у Ола несколько диморфантов, посадил у дома. В этом году меня так впечатлило, что диморфы отлично прижились, что решил еще чего-нибудь посадить. В прошлую субботу посадил три клена, дубок и два куста багульника, в позапрошлый выходной тоже сажал деревья. На днях высадил два крошечных сеянца гинкго. Какая-то приятная внутренняя потребность сделать мир зеленее и разнообразнее.
Саженец диморфанта прижился в городской среде. Фото: Алексей Михайлов
Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.
руководитель экологического проекта «Острова мечты»
Автор фото: vk.com
Я стремлюсь подавать пример экологической сознательности – пользуюсь исключительно экосумкой, многоразовой бутылочкой для воды, многоразовой кружкой, бамбуковыми зубными щетками. Стараюсь сократить потребление пластика. Это самые простые вещи, которые доступны каждому. Ну а наша команда "Острова мечты" занимается организацией экологических акций по очистке островных территорий от мусора. Мы проводим "чистые игры" - состязания, когда команды соревнуются, кто больше соберет мусора на берегу. Такие игры мы проводим на островах Рикорда, Пахтусова, Рейнеке. Главное мероприятие года – трехнедельный экологический лагерь на Рейнеке, куда приезжают волонтеры не только из разных регионов, но даже из разных стран. В этом году наш палаточный лагерь будет работать с 8 по 29 августа, но подавать заявку нужно уже сейчас – осталось не так много мест.