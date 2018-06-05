Почти 130 тонн гребешка, мидий и трепанга реализовали в Приморье

Гребешок. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

На этот год приморским предприятиям аквакультуры запланированы субсидии в размере около 21,5 млн рублей

5 июня, PrimaMedia. Приморские хозяйства аквакультуры увеличивают объемы реализованной продукции. Сейчас на "морских огородах" выращивают гребешок, мидии, устрицы, трепанг и морскую капусту, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов.

"За первый квартал 2018 года было реализовано почти 130 тонн продукции аквакультуры, выращенной приморскими хозяйствами", – сообщили в ведомстве.

Отметим, в прошлом году приморские хозяйства аквакультуры реализовали более 1,5 тысяч тонн продукции, что на 200 тонн больше уровня 2016 года.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что на этот год приморским предприятиям аквакультуры запланированы субсидии в размере около 21,5 млн рублей в рамках государственной программы Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края".

"Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг, реконструкцию цехов и приобретение техники", – добавил заместитель главы региона.

Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

"Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других", – подчеркнул Андрей Тарасенко.