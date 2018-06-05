Центробанк обеспокоен ростом цен на бензин. Фото: ИА PrimaMedia

Стоимость бензина и дизтоплива стала стремительно расти в последние недели

5 июня, PrimaMedia. Рост цен на бензин в России может ускорить инфляцию на 0,2–0,4 процентных пункта, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Обеспокоенность тем, что в последнее время цены на топливо резко поползли вверх выразили и в правительстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой газету "Известия".

"В структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду, прежде всего, цены на бензин", — отметила Набиуллина, уточнив, что в апреле топливо выросло в цене на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%.

Подорожание бензина, по мнению главы ЦБ, приведет к росту общего уровня инфляции от 0,2 до 0,4 п.п. При этом, по прогнозам регулятора, инфляция в 2018 году не поднимется выше 4%.

"Общий уровень цен пока у нас достаточно низкий, ниже таргета. Мы не видим рисков, что даже то, что происходит, приведет к тому, что в этом году инфляция окажется больше 4%, больше нашего таргета", — уточнила Набиуллина.