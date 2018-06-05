Александр Петухов: Подпрограмме «Чистая вода Приморского края» нужен депутатский контроль

Депутат ЗС ПК Александр Петухов. Фото: официальный сайт ЗС ПК

Выполнение подпрограммы оставляет желать лучшего, считает депутат ЗС ПК от ЛДПР

5 июня, PrimaMedia. Вопрос о реализации важной для региона подпрограммы "Чистая вода Приморского края" на 2013-2020 годы государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского кря" на 2013-2020 годы стал одним из основных вопросов очередного заседания комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию. Приняв к сведению доклады руководителей двух профильных департаментов Приморского края, депутаты комитета решили усилить контроль над выполнением подпрограммы, сообщил депутат ЗС ПК Александр Петухов в беседе с корр. ИА PrimaMedia.

— Подпрограмма "Чистая вода Приморского края" действует с 2013 и уже через 2 года нам предстоит подвести итоги ее реализации. Тем не менее, приходится констатировать, что на сегодняшний день выполнение подпрограммы оставляет желать лучшего. В ней задействованы всего 19 муниципальных образований, — отметил Александр Петухов. – Причем, как было сказано во время обсуждения отчетов, подготовленных департаментами, в программу реально вступили всего 10 муниципальных образований, из них лишь в четырех ведется реконструкция и строительство сетей, а в шести только готовятся проекты. Конечно, этого явно недостаточно для того, чтобы выполнить главную задачу подпрограммы – добиться того, чтобы у каждого жителя края была чистая питьевая вода.

Для этого, по мнению депутата, необходимо активизировать работу в муниципальных образованиях. В настоящее время не все главы относятся к подпрограмме с должным пониманием. Как следствие не все муниципальные образования участвуют в ней.

— Однозначно депутаты на своих округах возьмут на контроль ситуацию с реализацией подпрограммы "Чистая вода Приморского края". Тема-то животрепещущая. Не случайно на заседании нашего комитета присутствовали депутаты из других комитетов ЗС ПК, в том числе депутаты-одномандатники. Думаю, они будут воздействовать на глав муниципальных образований, — сказал Александр Петухов.

Отдельного разговора на заседании удостоилась непростая ситуация, в которой оказалось КГУП "Примводоканал". Как рассказал врио генерального директора предприятия Олег Терлеев, очистные сооружения во Владивостоке строили по федеральной целевой программе к Саммиту АТЭС 2012 года, деньги были выделены из федеральной казны. А вот доводить их до ума надо уже за счет краевого бюджета.

— Проблема в том, что очистные не могут быть приняты на баланс, поскольку отсутствует определенная документация. Руководитель предприятия предлагает раздробить единый проект очистных на несколько частей, по каждой из которых сделать документацию на каждый отдельный участок, пройти госэкспертизу, получить разрешение на строительство и таким образом закончить начатое. Предложение, как говорится, обсуждаемое. Что касается финансирования, то здесь тоже есть над чем подумать. "Примводоканал" — отдельный хозяйствующий субъект, который имеет свое руководство, своего куратора в лице одного из вице-губернаторов. Это краевое унитарное предприятия. Я думаю, руководство и собственник должны принять решение, каким образом будет работать "Примводоканал", выполнять свои обязательства перед жителями. Если для окончания работ нужно брать кредит, значит, надо брать кредит, потому что без денег стройка не закончится. Нужно трезво оценить свои по освоению тех средств, которые дает государство, — подчеркнул Александр Петухов.

Как сообщил собеседник агентства, по итогам обсуждения реализации подпрограммы "Чистая вода Приморского края" по тогам заседания принято решение обратиться к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко, с тем чтобы, во-первых, увеличить финансирование данной программы, а, во-вторых, обязать глав муниципальных образований активно принимать участие в реализации программы. Департаменту градостроительства Приморского края было рекомендовано взять на особый контроль завершение строительства сетей канализации и вывода очистных сооружений Центрального, Южного и Северного планировочных районов города Владивостока на полную рабочую мощность. В конце года депутаты вернутся к этой теме, заслушав соответствующую информацию на заседании комитета.

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