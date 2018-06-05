«Культура нищая, а у нас 34 млн не освоены»: депутаты обсудили культурную госпрограмму

Члены соцкомитета ЗС ПК предложили краевой администрации новый подход к ремонту домов культуры в районах

5 июня, PrimaMedia. Отчет об исполнении госпрограммы Приморского края по развитию культуры в регионе в 2017 году заслушали депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморья на очередном заседании в понедельник, 4 июня. Депутаты комитета остались недовольны очередным невыполнением планов по ремонту домов культуры в ряде муниципалитетов, а также предложили краевой администрации подумать над разработкой программы по строительству в районах модульных сельских клубов по примеру ФАПов, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Об исполнении в 2017 году государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы и планах на 2018 год депутатам комитета рассказала заместитель директора краевого департамента культуры Анна Гоголева.

Она рассказала, что на мероприятия госпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2017 году было предусмотрено 2,4 млрд рублей. В том числе 1,211 млрд — по департаменту культуры (исполнено на 96,5%), по архивному отделу — 74,5 млн (99,2%), по департаменту градостроительства – 809,7 млн рублей (82,9%), по департаменту информационной политики – 14,1 млн (100%), по инспекции регионального строительства – 3 млн рублей (100%), по инспекции по охране объектов культурного наследия – 11,7 млн рублей (89,4%).

За счет федерального бюджета на 2017 году было запланировано 225 млн рублей: по департаменту культуры — 21,8 млн рублей (исполнение — 99,4%), по департаменту градостроительства 200 млн рублей (исполнение — 18,3%).

Анна Гоголева подчеркнула, что штат департамента в 2017 году был укомплектован только на 50%, фактически работали лишь 8 человек из 16, что повлияло на эффективность. При этом, отметила она, были проведены все предусмотренные мероприятия, и в целом исполнение госпрограммы департаментом признано "достаточно эффективным".

Говоря о причинах неисполнения запланированных расходов, замдиректора департамента отметила, что основное неисполнение произошло при распределении субсидий муниципалитетам на ремонт домов культуры.

"58,5 млн рублей были распределены нами в полном объеме, но на 31 декабря 2017 года было фактически израсходовано только 34,4 млн рублей. Причины неисполнения – несостоявшиеся аукционы на ремонт домов культуры в Шкотовском и Лазовском районах", — рассказала замдиректора культурного департамента.

Основная причина срыва аукционов — слабая работа муниципалитетов по подготовке аукционной документации, уточнила она.

Трансферты из федерального бюджета были исполнены практически полностью, за исключением небольшой суммы, которая закладывалась на поддержку лучших работников муниципальных домов культуры – районы не подали достаточное количество заявок, завершила доклад замдиректора культурного департамента.

Председатель социального комитета Игорь Чемерис поинтересовался, почему время от времени в крае задерживают зарплату работникам культуры.

"Работники культуры у нас, скажем честно, получают совсем небольшие деньги, вообще маленькие. И мы не платим им заработную плату! Что нам делать в этом отношении, обращаться к губернатору? Это наши прямые обязательства, они предусмотрены в бюджете Приморского края, почему мы людям не платим зарплату вовремя? — спросил Игорь Чемерис.

Анна Гоголева признала, что периодически возникают проблемы с выплатой зарплаты, но не по вине департамента.

"Как только нам поступают средства, мы на следующий день перечисляем их нашим учреждениям", — заверила она.

Курирующий культурную сферу вице-губернатор Константин Межонов предположил, что причина задержек кроется в сроках доведения денег до культурного департамента, пообещав детально разобраться в причинах задержек.

Руководитель фракции "Единой России" в краевом парламенте Сергей Слепченко отметил, что освоение краевых субсидий, предусмотренных на ремонт муниципальных домов культуры, "очень плохое", и краевой администрации нужно пересмотреть подход к этому вопросу.

"На 58% освоены краевые средства, на 54% — муниципальные. Из 72 млн рублей недоосвоены 35 млн — для сельских районов это достаточно большие средства. Это очень плохой показатель исполнения, — отметил руководитель фракции ЕР в краевом парламенте. Он предложив профильному департаменту вместе с депутатами подумать, как решить эту проблему.

"Если вы уже понимаете потребности и объем финансирования, то, может быть, стоит разработать план на несколько лет вперед, чтобы и главы, и депутаты понимали и думали, как эту проблему решить. Просто есть дома культуры в муниципалитетах, которые уже не имеет смысла ремонтировать, там нужно строить новые. Понятно, что денег на это нет. Как вариант можно рассмотреть предложение, с которым уже выходили главы районов – строить модульные сельские клубы там, где нет смысла за огромные деньги ремонтировать старые. 5-6 млн рублей будет стоить строительство одного такого клуба — деньги небольшие", — отметил депутат, предложив Константину Межонову проработать этот вопрос.

Вице-губернатор поддержал предложение, предложив провести отдельное совещание с депутатами и главами районов.

Депутат комитета, художественный руководитель театра Горького Ефим Звеняцкий обратил внимание на прозвучавшую в докладе департамента культуры информацию о кадровой проблеме. По его словам, там действительно не хватает людей для эффективного решения всех вопросов развития культуры в крае.

"Нам нужно обратиться к губернатору по этому поводу и попытаться как-то помочь материально, чтобы новый руководитель департамента решил вопросы штатного расписания. Потому что от этого напрямую зависит и культура в крае. Сегодня край вообще живет своей отдельной жизнью! Нужно увеличить возможность для проникновения департамента культуры в край. Должны быть поездки, встречи с коллективами, обсуждение проблем. Сейчас этого нет, и от этого районы страдают", — отметил он.

Комментируя показатели освоения заложенных на культуру средств, Ефим Звеняцкий не смог сдержать эмоций.

"58 млн выделено, из них 34 млн освоено – это катастрофа! Дайте мне деньги, я их освою. Культура нищая! Нищая! И оставить 34 млн неосвоенными – или это неумение руководить или неумение распоряжаться", — резюмировал депутат.

В завершении заседания председатель комитета Игорь Чемерис попросил отразить все прозвучавшие в ходе заседания предложения в протоколе, а также внести в проект решения комитета предложение к краевой администрации о разработке программы по созданию модульных клубов в селах.

"Мы однозначно поддержим предложение сделать эту программу, потому что это может стать эффективным решением проблемы, которые возникают с ремонтами учреждений культуры в муниципалитетах. Готовы включиться в совместную работу с администрацией по этой программе", — заключил председатель социального комитета.