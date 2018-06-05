В Уссурийске проверят видеоролик о награждении ученика грамотой с символикой Украины. Фото: pixabay.com

В Уссурийске проверят видеоролик о награждении ученика грамотой с символикой Украины

Местное управление образования и молодежной политики разбирается в ситуации

5 июня, PrimaMedia. Управление образования и молодежной политики приморского Уссурийска проводит проверку после того, как в соцсетях было опубликовано видео, где школьнику вручают грамоту за отличную учебу с гербом Украины, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом заявили ряд СМИ.

Видеоролик о том, что ученика школы в приморском городе Уссурийске за отличную учебу наградили грамотой с символикой Украины, появился в местных СМИ. Уточняется, что инцидент произошел в школе №30 Уссурийска.

Автор видео утверждает, что его ребенку в школе вручили за отличную учебу и хорошее поведение вручили грамоту с гербом Украины.

"Проверка идет. Сегодня проходят экзамены, и мы дергать (руководство школы) не будем. Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты", — сообщил РИА Новости представитель управления.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Учительница, заставившая мальчика чистить зубы перед классом, ушла по собственному желанию

Учительница в Приморье заставила ученика чистить зубы перед всем классом

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Школу №1 в центре Артема закроют на ремонт до декабря

01 июня, 18:10

Учительница в Приморье заставила ученика чистить зубы перед всем классом

29 мая, 18:20

Последний звонок прозвенел в школах Артема

24 мая, 18:10

Лицеи и колледжи ДВФУ значительно увеличат цены только для вновь поступивших - университет

16 мая, 20:20

Среди родителей учащихся гимназии ДВФУ зреет бунт из-за двукратного роста цен на обучение

12 мая, 14:25

Картина дня

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко

04 июня, 18:40

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

09:45

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"

04 июня, 19:55

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров

04 июня, 12:40

Жители Владивостока создали разборную доску для сап-серфинга
Александр Маркитанов расскажет на МедиаСаммите-2018, как справиться со стрессом и страхом
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia