В Уссурийске проверят видеоролик о награждении ученика грамотой с символикой Украины. Фото: pixabay.com

Местное управление образования и молодежной политики разбирается в ситуации

5 июня, PrimaMedia. Управление образования и молодежной политики приморского Уссурийска проводит проверку после того, как в соцсетях было опубликовано видео, где школьнику вручают грамоту за отличную учебу с гербом Украины, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом заявили ряд СМИ.

Видеоролик о том, что ученика школы в приморском городе Уссурийске за отличную учебу наградили грамотой с символикой Украины, появился в местных СМИ. Уточняется, что инцидент произошел в школе №30 Уссурийска.

Автор видео утверждает, что его ребенку в школе вручили за отличную учебу и хорошее поведение вручили грамоту с гербом Украины.

"Проверка идет. Сегодня проходят экзамены, и мы дергать (руководство школы) не будем. Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты", — сообщил РИА Новости представитель управления.