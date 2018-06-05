ИФНС Владивостока напомнила о льготах на транспортный и земельный налоги

Подать заявление удобнее всего в «Личном кабинете налогоплательщика»

5 июня, PrimaMedia. С 1 января 2018 года упростился порядок подачи заявления на льготу по имущественным налогам для физических лиц, транспортному и земельному налогам. Теперь не обязательно представлять документы, подтверждающие ваше право на льготу, достаточно сообщить их реквизиты и предоставить согласие на обработку и распространение ваших персональных данных для получения необходимых сведений у органов, организаций и должностных лиц, у которых эти сведения имеются, налоговые инспекторы самостоятельно запросят необходимые документы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИФНС России по Ленинскому району Владивостока

Владельцы транспортных средств, вносящие плату по системе Платон, также могут не представлять документы, служащие основанием для получения льготы по транспортному налогу.

Подать заявление на льготу удобнее всего в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте nalog.ru. Вы также можете подать его в любой налоговой инспекции – не обязательно в той, в которой вы состоите на налоговом учете, или в многофункциональном центре.

Чтобы узнать, какие льготы действуют в конкретном муниципальном образовании, используйте специальный сервис "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам", информация о принятом решении по льготам будет доступна онлайн в вашем личном кабинете