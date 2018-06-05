Праздник в парке на Санаторной. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

Владивостокцы отметили День охраны окружающей среды веселым праздником в парке

Игры и конкурсы были посвящены экологической теме (ВИДЕО)

5 июня, PrimaMedia. Владивосток отметил День охраны окружающей среды заранее – 2 июня в парке культуры и отдыха имени С. Лазо на станции Санаторной состоялся массовый праздник с экологическим уклоном. Детям и взрослым предложили викторину, концерт и лотерею, сообщает ИА PrimaMedia.

Экологический праздник во Владивостоке проводят уже второй год. Цель мероприятия — напомнить населению о том, как остро стоит в наше время проблема защиты природы. Одними из участников мероприятия на Санаторной стали члены команды "Острова мечты", ежегодно привлекающие сотни волонтеров для очистки прибрежных и островных территорий от мусора. Они познакомили гостей парка со своей деятельностью и провели мастер-класс по изготовлению эко-сумки, которая составит альтернативу пластиковым пакетам. Кроме экологических субботников члены организации занимаются озеленением территорий, читают лекции о защите окружающей природы.

Праздник продолжился песнями, танцами, фокусами, викторинами с вопросами на экологические темы. В парке работали спортивные и интеллектуальные площадки, желающим рисовали аквагрим. Самых маленьких развлекали аниматоры в костюмах героев мультфильмов. Участники праздника могли поучаствовать в лотерейном розыгрыше, призами в котором стали разнообразные игрушки, а также спортивный инвентарь: хула-хупы, ракетки для бадминтона, скакалки.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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