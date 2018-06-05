Госэкспертиза одобрила измененный проект угольного порта Ростеха в Приморье

Еще одному терминалу пока разрешили переваливать только 2 млн тонн угля из планируемых 20-ти

5 июня, PrimaMedia. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по двум первым этапам строительства еще одного морского угольного терминала в Приморье. Проект госкорпорации Ростех "Порт "Вера" в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная возле ЗАТО Фокино предполагает перевалку до 2 млн тонн угля на начальных этапах и 20 млн тонн при выходе на полную мощность. В сообщении Главгосэкспертизы не сказано, какого типа будет терминал, открытого или закрытого, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение Главгосэкспертизы.

Строящийся на береговой части Японского моря в районе мыса Открытый и бухты Беззащитной угольный морской терминал "Порт "Вера" рассчитан на поставки угля в страны АТР. Проектная мощность терминала составит 20 млн тонн в год, для чего на участке изысканий уже сооружаются объекты, необходимые для приема угля из железнодорожных вагонов, его накопления, кратковременного хранения и погрузки в морские суда.

Положительное заключение по проекту строительства всего "Порта "Вера" было выдано Главгосэкспертизой России еще в апреле 2016 года. Однако для того, чтобы сократить срок запуска порта, возникла необходимость выделить начальные этапы развития терминала в отдельные проекты, в результате на экспертизу была направлена обновленная документация. Первый этап предполагает доведение грузооборота "Порта "Вера" до 450 тыс. тонн угля в год, второй этап — до 2 млн тонн угля в год.

Для приема судов под погрузку угля на первых двух этапах планируется строительство грузового причала. Его общая длина составит 246 м, а глубина — 14,23 м. В состав береговых объектов грузового терминала также войдут объекты перегрузочного комплекса, включая железнодорожный грузовой фронт, подсобно-производственные, административно-бытовые объекты и инженерные сети.

Порт "Вера" сможет принимать сухогрузы различного дедвейта: минибалкеры (до 15 тыс. тонн), сухогрузы типоразмера Хэндисайз (15-35 тыс. тонн), Супрамакс (35-60тыс. тонн), Панамакс (60-100 тыс. тонн) и Кейпсайз (от 100 тыс. тонн).

СПРАВКА: Новый угольный морской терминал с комплексом промышленных объектов создается в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная возле ЗАТО Фокино на инвестиции группы компаний "Росинжиниринг" и компании "РТ-Глобальные Ресурсы" (дочернее предприятие "Ростех"). Их общий объем составит порядка 40 млрд рублей.