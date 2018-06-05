ИФНС Владивостока рассказала о заполнении расчетных документов на уплату страховых взносов

При заполнении платежных поручений особое внимание необходимо обратить на правильность указания следующих реквизитов платежного поручения

5 июня, PrimaMedia. С 1 января 2017 года уплата страховых взносов, в том числе за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, производится с использованием кодов бюджетной классификации (КБК), которые закреплены за Федеральной налоговой службой, сообщает ИА PrimaMedia.

При оформлении платежных документов, зачастую, плательщики взносов неверно указывают код КБК, реквизиты получателя бюджетных средств, в связи, с чем платеж относится органом федерального казначейства к разряду невыясненных, это приводит к несвоевременному отражению поступлений в карточке "Расчеты с бюджетом" налогоплательщика и начислению пени, и как следствие выставлению требования об уплате налога и принудительному взысканию недоимки.

При заполнении платежных поручений особое внимание необходимо обратить на правильность указания следующих реквизитов платежного поручения:

— "ИНН" и "КПП" получателя средств — значение "ИНН" и "КПП" соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

— "Получатель" — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

— "Код бюджетной классификации" — значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом:

1-3 разряд КБК, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение "182" — Федеральная налоговая служба;

14-17 разряды КБК указываются с учетом подвида дохода и могут принимать значения:

для страховых взносов на пенсионное и социальное страхование:

1000 – взнос, за периоды до 01.01.2017;

1010 — взнос, за периоды после 01.01.2017;

2100 – пени за периоды до 01.01.2017;

2110 – пени, за периоды после 01.01.2017;

2200 – проценты, за периоды до 01.01.2017;

2210— проценты, за периоды после 01.01.2017;

3000 — суммы денежных взысканий (штрафов), за периоды до 01.01.2017;

3010 — суммы денежных взысканий (штрафов), за периоды после 01.01.2017;

для страховых взносов на медицинское страхование:

1011 — взнос, за периоды до 01.01.2017;

1013 — взнос, за периоды после 01.01.2017;

2011 — пени за периоды до 01.01.2017;

2013 — пени, за периоды после 01.01.2017;

2213 — проценты, за периоды после 01.01.2017;

3011 — суммы денежных взысканий (штрафов), за периоды до 01.01.2017;

3013 — суммы денежных взысканий (штрафов), за периоды после 01.01.2017;

— "Код ОКТМО" — (8 знаков) значение ОКТМО муниципального образования в соответствии с адресом места нахождения (места жительства) налогоплательщика или адресом, используемым при постановке на учет по иным основаниям, предусмотренным Налоговым Кодексом РФ;

— "Статус плательщика":

по юридическим лицам, производящим выплаты физическим лицам – "01",

по индивидуальным предпринимателям – "09",

нотариус, занимающийся частной практикой – "10",

адвокат, учредивший адвокатский кабинет – "11",

глава крестьянского (фермерского) хозяйства – "12",

по физическим лицам – "13".

Для удобства плательщиков страховых взносов на сайте ФНС России в разделе Главная страница / Налогообложение в Российской Федерации / Представление налоговой и бухгалтерской отчётности/ Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов, размещена "Сопоставительная таблица доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году", а также реквизиты для заполнения расчетных документов.