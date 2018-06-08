Как сделать книгу, рассказали начинающим авторам на фестивале ЛиТР-2018

ЛиТР-2018. Фото: ИА PrimaMedia

Разговор поэта, писателя и издателя состоялся на секции «Как рождается книга. Кейсы от авторов и издателей»

8 июня, PrimaMedia. В течение двух дней, 7-8 июня, на площадке кампуса ДВФУ, во Владивостоке, проходит фестиваль "Литература Тихоокеанской России". Кроме встреч с известными российскими писателями Сергеем Лукьяненко, Захаром Прилепиным, Сергеем Шаргуновым и поэтами Игорем Карауловым, Михаилом Елизаровым, Алексеем Остудиным и Вадимом Месяцем, запланированы многочисленные мероприятия, посвященные животрепещущей для любого начинающего литератора теме – как воплотить написанное в готовый книжный продукт. Этому в частности была посвящена секция "Как рождается книга. Кейсы от авторов и издателей", сообщает корр. ИА PrimaMedia.

К серьезной беседе о том, каким образом сегодня можно познакомить читателя со своим творчеством, модератор секции заместитель главного редактора ИА PrimaMedia Руслан Овчинников пригласил двух дальневосточников – поэта и журналиста Александра Куликова (Владивосток) и писателя и журналиста Дмитрия Красько (Хабаровский край) и издателя — главного редактора виртуального книжного издательства Bookscriptor Екатерину Писареву.

С ее короткого рассказа о том, что такое Bookscriptor и началась беседа с аудиторией, состоявшей, в основном из начинающих дальневосточных авторов.

Как пояснила Екатерина, виртуальное книжное издательство Bookscriptor является некоей альтернативой существующим крупным издательствам, которые зачастую ищут новых авторов на различных тематических и фанатских площадках, где обретается достаточно большое количество начинающих сочинителей. Издатели пытаются вычленить из их числа наиболее талантливых и перспективных. Bookscriptor же предлагает принципиально иную схему.

Миссия Bookscriptor – убрать все препятствия на пути автора от идеи книги до читателя, держащего ее в руках. Если препятствие – это финансовый вопрос, издательство помогает найти инвестиции на подготовку книги и ее печать в совместном проекте с краудфандинговой платформой Planeta.ru. Если нужно подготовить рукопись к печати – автору предоставляют редактора и корректора, делают дизайн обложки и аннотацию, оформляют ISBN и верстают печатный макет. Для тех, кто готов заняться версткой самостоятельно, создан бесплатный онлайн-сервис, с которым легко работать без профессиональных знаний в области книгоиздания. Готовая книга размещается в электронном формате в магазине Bookscriptor или печатается любым тиражом от одного экземпляра и доставляется по России.

Такой способ публикации книги – "по требованию" — является сейчас самым распространенным способом издания во всем мире, подтвердил поэт Александр Куликов. Именно так была издана его поэтическая книга "Двенадцать звуков разной высоты", которую он презентовал в рамках секции.

"На самом деле, я являюсь, как сейчас принято говорить сетевым поэтом. Основной корпус моих стихотворений расположен на различных поэтических ресурсах. Любой желающий может с ними в Интернете. До недавних пор меня это устраивало", — сказал Александр Куликов.

Однако со временем пришло осознание, что книга, размещенная на поэтическом портале, не воспринимается читателями как единое целое. Ее нельзя подержать в руках, взять с собой в поездку, перелистать, вернуться к тому или иному стихотворению, перечитать его. Другими словами, существование подлинной поэтической книги невозможно ни в каком другом виде, кроме бумажного.

"А "Двенадцать звуков разной высоты" именно книга, — настаивал автор. – Она обладает единым смысловым полем, общей концепцией и определенной композицией. Поэтому и должна иметь соответствующую, печатную форму".

Произведения, вошедшие в книгу, писались в течение восьми лет, с 2011 до 2018. Автор явно не торопился и совершенно не помышлял об издании книги, что, по его мнению, явно пошло на пользу стихам и поэмам, в нее вошедшую. Теперь дело за читателем. Конечно, хотелось бы, чтобы книга была замечена, но тут многое зависит от случая. Дальневосточных авторов в столицах не знают, подтвердила Екатерина Писарева. И это очень плохо. Но как раз такие мероприятия, как ЛиТР-2018, могут способствовать к знакомству литературной метрополии с далекой литературной периферией.

В настоящий момент дальневосточным авторам приходится пробивать себе дорогу самостоятельно. Лучше всех это получилось пока у владивостокского писателя Василия Авченко ("Правый руль", "Глобус Владивостока", "Кристалл в прозрачной оправе", "Фадеев").

Дмитрий Красько, автор серии детективных романов, объединенных единым протагонистом — таксистом и сыщиком-любителем Михаилом Мешковским, попробовал издать первый роман, что называется, самотеком. Издательство рукопись приняло, но предупредило, что издаст его под корпоративным псевдонимом. Автор согласился.

"Получив 10 подарочных экземпляров и, в общем-то, скромный гонорар, я был очень доволен. Но судьба литературного негра меня не прельщала, и я решил все-таки издаваться под собственным именем, — рассказал Дмитрий. – Для начала я предложил несколько романов телеканалу НТВ, который снимал свои телесериалы. Романы им понравились, и они взяли их в работу, попросив меня написать еще три".

В дальнейшем по мотивам моих романов был снят сериал, в котором снялись такие известные актеры, как Евгений Дятлов, Андрей Зибров, Александр Яцко, Валерий Золотухин, Александр Пашутин и т.д. Правда, авторы сериала изменили фамилию главного героя (Мешковский стал Разумовским) и по своему усмотрению перекроили сюжет, но кино есть кино, у него свои законы.

Имея на руках портфолио из нескольких киноверсий, Дмитрий вновь обратился в издательство, предложив издать серию романов экранизированных романов. Однако издательство не захотело связываться с раскруткой нового автора, предложив Красько издавать романы уже под другим корпоративным псевдонимом. На этом история хождения дальневосточного "Гарднера" в большую литературу завершилась. Дмитрий выложил свои романы в свободном доступе на портале Проза.ру и сосредоточился на журналистской деятельности.

По мнению Дмитрия Красько, поднять дальневосточную литературу на должный уровень, сделать дальневосточных авторов узнаваемыми (как говорят сейчас, раскрученными) можно только благодаря государственной поддержке. Нужны специальные грантовые программы, нужны проекты в рамках деятельности Минвостокразвития. Очень хорошо, что появилось такое мероприятие как фестиваль "Литература Тихоокеанской России", где об этом можно сказать.

Напомним, 7-8 июня 2018 при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока во Владивостоке пройдет фестиваль "Литература Тихоокеанской России". Сайт фестиваля — litrfes.ru, новости фестиваля также доступны в facebook.



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