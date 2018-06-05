ИФНС Владивостока рассказала о новом налоговом вычете для физлиц

Вычет уменьшает земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади одного земельного участка

5 июня, PrimaMedia. Для налогоплательщиков — физических лиц утвержден налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади одного земельного участка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИФНС России по Ленинскому району Владивостока.

К "льготным" категориям, имеющим право на вычет, относятся пенсионеры и приравненные к ним лица, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, Герои Советского Союза, Российской Федерации и т.д.

Новый налоговый вычет будет применяться при исчислении земельного налога за 2017 год и последующие годы и только в отношении одного участка независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории страны. Если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет вообще. Если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Налоговая база для исчисления налога в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющегося собственником такого земельного участка, пропорционально его доле или в равных долях при совместной собственности. И в случае, если один из собственников участка не относится к льготной категории налогоплательщиков, то налоговый вычет в 6 соток будет применяться после исчисления налоговой базы в отношении доли земельного участка, находящейся в собственности льготника.

При наличии нескольких земельных участков вычет за 2017 год будет применяться автоматически к одному участку с максимальной суммой исчисленного налога. Если "льготник" хочет получать вычет на какой-то конкретный участок, то он может до 1 июля 2018 года обратиться в ЛЮБУЮ налоговую инспекцию с уведомлением. Его можно оформить в свободной форме или по форме, рекомендуемой ФНС России, направить через электронный Личный кабинет налогоплательщика, распечатать и переслать почтой или подать лично в любую налоговую инспекцию.

Обращаться в налоговый орган за вычетом в 6 соток не требуется тем гражданам, которые ранее пользовались налоговыми льготами, в том числе по другим имущественным налогам (например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или пенсионер использовал льготу по транспортному налогу и т.п.). Им вычет будет применяться автоматически на основании имеющихся у налоговой инспекции сведений.

Для тех, кто впервые с 2018 года получит право на вычет и до этого не пользовался налоговыми льготами (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2017 года, при получении статуса инвалида 1 или 2 группы), необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.