Фестивалю ЛиТР-2018 пожелали белой чистой дороги

ЛиТР-2018 начался с открытой дискуссии. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Открытая дискуссия «Литературное осмысление Тихоокеанской России» открыла всероссийский литературный фестиваль во Владивостоке

7 июня, PrimaMedia. В течение двух дней, 7-8 июня, на площадке кампуса ДВФУ, во Владивостоке, проходит фестиваль "Литература Тихоокеанской России". Среди участников – известные российские писатели Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров, Дмитрий Красько, Василий Авченко, поэты Игорь Караулов, Вадим Месяц, Алексей Остудин, Александр Куликов, издатели, руководители литературных проектов и т.д. Начался фестиваль с открытой дискуссии "Литературное осмысление Тихоокеанской России", сообщает корр. ИА PrimaMedia.

В качестве спикеров выступили вице-губернатор Приморского края Константин Межонов, курирующий вопросы культуры, руководитель проекта "Культбригада" Вячеслав Коновалов, писатель и публицист, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов, писатель и журналист Василий Авченко, руководитель Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" Александр Зубрицкий, генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами не литературные произведения Чжан Хунбо (Китай) и директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов.

С приветственным словом пред участниками дискуссии и гостями выступил вице-губернатор Константин Межонов. И начал он с того, что поздравил всех присутствующих с днем рождения Пушкина (оно отмечалось 6 июня) и с Днем русской литературы.

Константин Межонов напомнил о шагах, предпринятых федеральным центром для развития Дальнего Востока. Один из таких важных шагов – культурное освоение региона. Так, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, во Владивостоке должен быть создан большой музейно-выставочный комплекс с филиалами Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Музея народов Востока. Сейчас разрабатывается концепция комплекса, создается ее дирекция, производится подбор возможных площадок под строительство. На базе Приморской сцены Мариинского театра его художественный руководитель Валерий Гергиев собирается создать образовательно-культурный центр, который будет включать несколько направлений и много уровней образования (высшая школа театрального образования, высшая школа музыкального образования и т.д.) и меть собственный большой концертный зал на 1 тысячу мест.



Константин Межонов. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

"Продвижение культуры и образования на Дальний Восток является одним из способов укрепления российской государственности в этом регионе, — подытожил Константин Межонов. – Совершенно очевидно, что российская литература и литература Тихоокеанской России должны здесь выглядеть так же достойно. У нас есть мечта, и мы уже подготовили концепцию создания литературного музея, доведя ее до губернатора".

В конце своего выступления Константин Межонов пожелал, чтобы литературный фестиваль стал традиционным и чтобы как можно чаще литературное сообщество России собиралось на Дальнем Востоке.

С пожелания сделать фестиваль традиционным начала свое короткое выступление и вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова, курирующая вопросы образования.

"Мне хочется, чтобы эта площадка, впервые открытая на территории ДВФУ не просто стала традиционной, а стала ежегодной и с каждым годом привлекала все больше участников и гостей. Очень важно обменяться опытом и обогатиться новыми знаниями. Но еще более важно, чтобы это мероприятие было открыто для подрастающего поколенья. Ведь если не влюбить в литературу человека с детства, вряд ли можно говорить о том, что мы получим поколение, которое будет знать, любить и уважать культуру", — сказала она.

Во время открытой дискуссии. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia в аудитории было много молодежи. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia Вячеслав Коновалов. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia Дискуссия вызвала большой интерес у аудитории. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia ЛиТР-2018 открылся. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia 1 / 5

Начало дискуссии положило выступление писателя и публициста, депутата Госдумы РФ Сергея Шаргунова, который напомнил о том, что зачинателями дальневосточной литературы были первопроходцы и естествоиспытатели, такие, как Владимир Арсеньев.

"Вчера мы с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Петровичем Трутневым говорили о возможности создания литературной премии имени Арсеньева", — сказал Сергей Шаргунов.



Сергей Шаргунов. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Дальний Восток – это место, где люди оказались разбросанными на огромном пространстве, заметил он. Есть также определенный разрыв между Дальним Востоком и западом России. Когда в Москве просыпаются, здесь ложатся спать. И это одна страна, это колоссальное ощущение общности везде, куда бы ни приехал. Ощущение одного огромного и вместе с тем тесного сообщества.

"Но как сделать так, чтобы увидеть и услышать друг друга? Как сделать так, чтобы все было очень близко? Возможно, здесь и пригодится литература", — сказал Сергей Шаргунов.

Дальневосточная литература начиналась с очерков. С них и нужно начать сейчас. Писатели могут приезжать на Дальний Восток, изучать жизнь, встречаться с людьми, а потом рассказывать об этом в своих очерках. Для организации таких творческих командировок, возможно, нужны специальные проекты и грантовые программы. Вместе с тем необходимо, чтобы на западе страны знали дальневосточных авторов. Нужен культурный, литературный обмен с соседями – Китаем, Японией, Кореей. Кроме газа и нефти, Россия может дать миру и отличную литературу. Надо подумать, что сделать, чтобы проявить литературное единство на практике. Несомненно, первый шаг к такому единению – фестиваль ЛиТР-2018.

Разговору о сущности литературы посвятил свое выступление директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов. Особенно интересными были его рассуждения о парадоксах, благодаря которым существует литература как таковая. Один из них – настоящая литература вырастает только на окраине, потому что настоящий литератор (писатель или поэт), по своей сути, – пират и первопроходец. Не регион формирует писателя, а писатель творит регион. Литература по своей сути противоречива. Писатель – одновременно хранитель традиций и их нарушитель. Но именно его задача – поиск национальной и региональной идентичности.



Феликс Ажимов. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Безусловно, Литература Тихоокеанской России существует, отметил руководитель Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" Александр Зубрицкий.

"Мы, живущие здесь должны ее знать и уважать. Но при этом нельзя не учитывать взаимное влияние литературы Тихоокеанской России и соседних стран АТР – Японии, Китая, Кореи", — сказал Александр Зубрицкий.

Многие беды современного мира заключаются в том, что люди разучились понимать друг друга. Литературное, культурное взаимодействие – хорошая модель взаимовыгодного существования. Такие фестивали, как ЛиТР-2018 помогают узнавать культуру других стран.



Александр Зубрицкий. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Та же мысль прозвучала и в выступлении генерального директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами не литературные произведения Чжан Хунбо. Гость из Китая предложил расширять взаимодействие между писателями и переводчиками двух стран. В России должны знать современную китайскую литературу, а в Китае – русскую.



Чжан Хунбо (в центре). Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Такую задачу в ряду прочих мог бы взять на себя музей литературы русского Востока, заметил писатель и журналист Василий Авченко. А вообще, хороших писателей много и на Дальнем Востоке, и в масштабах всей страны. Однако существует проблема навигации литературных произведений.

"Я очень надеюсь, что на фестивале пойдет речь и о проблемах, связанных с книжной сферой, с чтением. Прежняя система книгоиздания и распространения книг разрушена, строится новая. Но, к сожалению, Дальний Восток оторван: не все книги сюда доходят, и уж тем более не все книги, которые пишутся здесь, доходят до столиц, — посетовал Василий Авченко. – Действительно, пора все связывать воедино, ведь страна у нас общая. Надо развивать культурные горизонтальные связи".



Василий Авченко. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

И снова слова приветствия. Модератор дискуссии Илья Табаченко передает микрофон представителю оргкомитета благотворительного проекта "Дети Приморья", члену Союза писателей России Светлане Тарасенко, супруге врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

"Я поздравляю всех нас открытием Первого литературного фестиваля Тихоокеанской России, — обращается она к присутствующим. – И прежде всего спасибо тем людям, у которых зародилась эта идея и которые ее реализовал. Литературных фестивалей в России много, но здесь, во Владивостоке, они раньше не проводились. Сегодня мы наконец расширили территорию литературных фестивалей России, доведя их до самых восточных границ страны. Я надеюсь, что в будущем наш литературный фестиваль станет ежегодным и международным. Желаю литературному фестивалю Тихоокеанской России узнаваемости, развития. Хочу, чтобы благодаря фестивалю все вспомнили, что Дальний восток богат не только дарами моря, природными ресурсами и продуктами, но и своей литературой. Согласно восточной традиции, пожелаю нашему фестивалю белой чистой дороги".



Светлана Тарасенко. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Напомним, 7-8 июня 2018 при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока во Владивостоке пройдет фестиваль "Литература Тихоокеанской России". Сайт фестиваля — litrfes.ru, новости фестиваля также доступны в facebook.

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