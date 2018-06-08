ЛиТР-2018: Три поэта попытались ответить на вопрос, в чем феномен современной поэзии

Литр-2018, эмблема. Фото: ИА PrimaMedia

Во второй половине секции «Феномен современной поэзии» Игорь Караулов, Вадим Месяц и Алексей Остудин перешли с прозы на стихи

8 июня, PrimaMedia. Интересный разговор о современной поэзии состоялся в рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России", который проходит 7-8 июня, на площадке кампуса ДВФУ, во Владивостоке. Спикеры секции "Феномен современной поэзии" поэты Игорь Караулов, Вадим Месяц (оба – Москва) и Алексей Остудин (Казань) не только изложили свою точку зрения на сегодняшнюю поэзию и ответили на вопросы аудитории, но и прочитали свои стихи, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

"Мне не совсем понятно, что такое современная поэзия, — начал разговор Вадим Месяц, поэт, прозаик, переводчик и, кстати говоря, руководитель издательского проекта "Русский Гулливер" (бренд в современной русской поэзии достаточно раскрученный). – С одной стороны существуют какие-то авангардистские и постмодернистские каноны, которые предполагают отсутствие рифмовка, каких-то семантических связей и т.д. Но, вообще говоря. Современная поэзия должна отражать уровень современного языка".

Развивая эту мысль, Месяц припомнил интернет-сообществу и пресловутый "олбанский" язык, и многочисленные англицизмы, завершив свою филиппику изящной метафорой: русская речь – это могучая река, а такая река, даже если в нее сбросить какой-нибудь мусор, уже через пару километров вновь будет чистой.

"Так что, если мы все-таки говорим о феномене современной поэзии, то должны иметь в виду, что это что-то адекватное современной речи и современному мышлению", — подытожил Месяц.

Поэт и журнальный профессионал Алексей Остудин (как он себя сам позиционирует) начал с того, что признался, что особого феномена современной поэзии не видит.

"Скорее всего, феноменом можно считать массовое писание, — сказал он. – Не будь Интернета. Мы бы, наверное, и не знали, сколько сейчас поэтов в России. Количество людей, пишущих стихи, растет на глазах. За 10 лет, по-моему, раза в три увеличилось, со 100 тысяч до миллиона. А что такое миллион пишущих среди 150 миллионов, живущих в стране? А есть еще те, кто не владеет Интернетом".

Согласно философским канонам, количественные изменения постепенно перерастают в качественные. За последние 15 лет, по наблюдениям Алексея Остудина, хорошо пишущих поэтов в Интернете стало больше.

А вот по мнению Месяца, это не так уж и хорошо. Оригинальная поэзия рождается не из гладкости и мастеровитости, а из нарушения канонов и поиска своего стиля.

Российский поэт, переводчик и публицист Игорь Караулов (на минуточку, лауреат Григорьевской премии) для начала заметил, что поэзия – жанр противоречивый.

"С одной стороны поэзия – традиционное искусство, и ее традиции передаются от поколения к поколению. С другой стороны поэзия – это инновации. Поэзия изначально была способом создания языка. Наш язык насквозь поэтичен, и то, что современные поэты могут прибавить к поэзии, которая уже содержится в языке, в лучшем случае равно одной сотой процента. Вот за это сейчас и идет какая-то борьба".

Далее, как в известном стихотворении Давида Самойлова о гипотетической встрече Пушкина с Пестелем ("Пестель, поэт и Анна), где герои говорили "о Ликурге, и о Солоне, и о Петербурге, и что Россия рвется на простор, об Азии, Кавказе и о Данте, и о движенье князя Ипсиланти", спикеры секции "Феномен современной поэзии" говорили о многих вещах: о месте поэзии и поэта в сегодняшней России (и в географическом, и в метафизическом смысле), о роли критика в современной поэзии (точнее, об отсутствии этой роли так таковой, увы и их), о легионе графоманов и о так называемой бюрократической поэзии, ныне процветающей в столицах, о порвавшейся цепи поэтической преемственности, начатой Пушкиным и продолженной Маяковский (от поэта-бунтаря до поэта-хулигана), о критериях качественной поэзии (хорошие стихи – это плохие стихи, плохие – те, что еще хуже) и проч.

Ну а потом, Караулов, Остудин и Месяц почитали аудитории собственные стихи – хорошие без всяких оговорок, несущие на себе печать несомненного таланта. Караулов порадовал публику ироничными и парадоксальным верлибрами, Остудин вызвал "чувства добрые" присущей только ему игрой слов и смыслов, ну а Месяц вообще удивил бесконечным венком сонетов, состоящих из 12-ти строк вместо положенных 14-ти. Словом, встреча с настоящей современной (и в чем-то феноменальной) поэзией на полях фестиваля ЛиТР-2018 состоялась.

Напомним, 7-8 июня 2018 при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока во Владивостоке пройдет фестиваль "Литература Тихоокеанской России". Сайт фестиваля — litrfes.ru, новости фестиваля также доступны в facebook.

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