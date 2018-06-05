Общество. 16:40

Госдума защитит россиян от фейковых новостей

Распознавать их самому, отметили участники обсуждения, не сложно

5 июня, PrimaMedia. Глава Комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщил, что ГД намерена на законодательном уровне защитить россиян от фейковых новостей. Об этом он рассказал, выступая на "круглом столе" на полях Международного форума "Развитие парламентаризма", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Левин напомнил, что, согласно российскому законодательству, запрещено распространять в Интернете порочащее человека сведения, не соответствующие действительности, а также призывать к беспорядкам и разжигать ненависть по социальному и религиозному принципу. Госдума также намерена защитить россиян от "другого зла" в Сети – фейковых новостей, подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что необходимо изменять ответственность за заведомо ложные информационные вбросы. Распознавать же самому фейковые новости, отметили участники обсуждения, не сложно – информация должна иметь первоисточник и отсутствие ссылки на него может говорить о неправдивости новости. Также насторожить должны ссылки на анонимный источник, манипуляции с заголовками, несоответствующие теме иллюстрации.

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