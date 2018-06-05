Роль медиа в инвестиционной привлекательности региона обсудят на МедиаСаммите-2018

Эксперты форума найдут пути взаимодействия прессы, бизнеса и власти

5 июня, PrimaMedia. Роль медиа в инвестиционной привлекательности региона обсудят на Дальневосточном МедиаСаммите-2018. Участники дискуссии под названием "Пресса и бизнес: кто кого?" порассуждают, как выстроить взаимовыгодное сотрудничество между властью, бизнесом и СМИ. В секции примут участие врио вице-губернатора Константин Богданенко, контент-директор журнала "Человек Дела" Светлана Морозова, советник президента "Транснефти" Игорь Демин, пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев, руководитель коммерческой службы ОТВ-Прим Михаил Труфанов, а также представители бизнес-объединений, руководители СМИ, представители органов власти. Модератором дискуссии выступит медиа-эксперт Елена Овсянникова, сообщает ИА PrimaMedia.

— На каждом МедиаСаммите обсуждается тема популяризации предпринимательства, взаимодействия власти и бизнеса, бизнеса и СМИ. Обычно заканчивается всё не очень хорошо. Но если говорить по большому счёту, то пора бы уже нам всем понять, что плывём мы все на одной лодке под названием "Приморский край". И вот недавно у лодки случилась пробоина, если говорить о медийной стороне экономики и развития региона. Приморский край занял 76 позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Мы обсудим, могут ли влиять на этот показатель СМИ, — отметила медератор секции Елена Овсянникова.

В рамках секции представители СМИ, власти и бизнеса обсудят пути взаимовыгодного сотрудничества, а также вопрос открытости информации и актуальных новостей. Дискуссия пройдет в первый день саммита, 6 июня, в 16.30 в зале "Средний" кампуса ДВФУ.

Программа МедиаСаммита ориентирована не только на журналистов, но и на представителей бизнеса. Участников ждет воркшоп по digital-маркетингу от Школы креативного мышления ИКРА, мастер-классы от Texterra, Yota, кейсы по открытию ресторанного бизнеса. Кроме этого, программу МедиаСаммита-2018 дополнят секции по автоматизации бизнес-процессов компании, поиску инвестиций и внедрению ИТ-технологий. Выбрать вариант участия и приобрести платный билет также можно на официальном сайте мероприятия.

Cледить за новостями МедиаСаммита можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.