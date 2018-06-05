День русского языка в Приморской краевой библиотеке ознаменуется встречей с поэтами

Краевая библиотека имени Горького. Фото: ИА PrimaMedia

Вадим Месяц и Иван Шепета прочтут стихи и побеседуют с молодежью об изящной словесности в современном мире

5 июня, PrimaMedia. Встреча студентов-филологов и всех любителей современной поэзии с двумя поэтами состоится завтра, 6 июня, в День русского языка, на площадке Приморской краевой библиотеки имени Горького. Приезжий участник литературного фестиваля "ЛиТР" и приморский автор Иван Шепета прочтут свои стихи и поделятся мыслями о развитии литературного процесса, сообщает ИА PrimaMedia.

Кандидат физико-математических наук Вадим Месяц известен не только как поэт и прозаик, но и как руководитель издательского проекта "Русский Гулливер" и организатор восьми литературных фестивалей и координатор русско-американской культурной программы с университетом штата Нью-Джерси.

В 2010 году, оказавшись во Владивостоке в составе группы от журнала "Новый мир" в гостях у Александра Колесова, поэт совершил на острове Русский символический акт переливания крови "русских гулливеров" в его землю, закрепив таким образом "русскость" острова.

"И хотя русской крови здесь пролито достаточно, кровь поэтов тоже не помешает, — высказался Вадим Месяц. — В итоге мы видим прекрасный современный мост через пролив и новый университетский комплекс. Я всегда считал, что благодаря нашим неожиданным действиям в мире что-то меняется к лучшему. Ученые открывают новую звезду или геном утконоса, спецслужбы обезвреживают террористов, в стране увеличивается рождаемость и т.д. Иначе поэзия остаётся изящной безделицей, уходит в себя. В подобных ритуалах всегда оставалась доля шутки, но она, на мой взгляд, уводит поэзию от наукообразной филологии, возвращает свежесть восприятия".

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.