Путин уволил пятерых генералов силовых ведомств

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации

5 июня, PrimaMedia. Своих постов лишились первый заместитель главы МЧС Владимир Степанов (его сменит генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян), глава МВД по Крыму Сергей Абисов, руководитель управления кадрами Следственного комитета генерал-майор Виктор Долженко, генерал-лейтенант внутренней службы, начальник департамента МВД по финансово-экономической деятельности и обеспечению социальных гарантий Надежда Ромашова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Кроме того, своим указом глава государства уволил руководителя крымского МЧС генерал-лейтенанта Сергея Шахова и начальника кемеровского МЧС Александра Мамонтова.