Книга. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Писатель Юрий Нечипоренко проведет встречу в Приморской краевой детской библиотеке

Подростки, учителя, библиотекари смогут 7 июня пообщаться с интересным человеком о его жизни и творчестве

5 июня, PrimaMedia. Писатель Юрий Нечипоренко проведет встречу в Приморской краевой детской библиотеке

Подростки, учителя, библиотекари смогут 7 июня пообщаться с интересным человеком о его жизни и творчестве

Двумя встречами с Юрием Нечипоренко – писателем и учёным, лауреатом литературных конкурсов, автором замечательных книг для подростков – начнется 7 июня в 11.00 программа детской площадки фестиваля "Литература Тихоокеанской России" в Приморской краевой детской библиотеке, сообщает ИА PrimaMedia.

Подростки, родители, учителя, библиотекари получат уникальную возможность пообщаться с интересным человеком о его жизни, творчестве и многом другом. Смогут обсудить современные проблемы, задать вопросы обо всём на свете.

Биофизик по специальности, доктор физико-математических наук Юрий Нечипоренко опубликовал более сотни рассказов, три повести, роман, множество статей в области художественной критики. Он главный редактор интернет-обозрения "Русская жизнь" и детского журнала "Электронные пампасы", член Международного сообщества писательских союзов и Ассоциации искусствоведов, основатель и председатель общества друзей Газданова, исследователь творчества Николая Гоголя, Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, Гайто Газданова.

Отметим, детская площадка фестиваля "ЛиТР–2018" "Друзья из разных книг" в Приморской краевой детской библиотеке включает встречи разного формата для детей, подростков, родителей, педагогов и библиотекарей.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Библиотеки Находкинского городского округа выступили против табакокурения

01 июня, 17:20

Писатель Юрий Нечипоренко откроет детскую площадку фестиваля ЛиТР-2018

29 мая, 13:55

Картина дня

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко

04 июня, 18:40

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

09:45

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"

04 июня, 19:55

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров

04 июня, 12:40

Жители Владивостока создали разборную доску для сап-серфинга
Судьба резидента: МедиаСаммит-2018 раскроет прессе флагманские проекты ТОР и СПВ
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia