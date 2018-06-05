Книга. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Подростки, учителя, библиотекари смогут 7 июня пообщаться с интересным человеком о его жизни и творчестве

5 июня, PrimaMedia. Писатель Юрий Нечипоренко проведет встречу в Приморской краевой детской библиотеке

Подростки, учителя, библиотекари смогут 7 июня пообщаться с интересным человеком о его жизни и творчестве

Двумя встречами с Юрием Нечипоренко – писателем и учёным, лауреатом литературных конкурсов, автором замечательных книг для подростков – начнется 7 июня в 11.00 программа детской площадки фестиваля "Литература Тихоокеанской России" в Приморской краевой детской библиотеке, сообщает ИА PrimaMedia.

Подростки, родители, учителя, библиотекари получат уникальную возможность пообщаться с интересным человеком о его жизни, творчестве и многом другом. Смогут обсудить современные проблемы, задать вопросы обо всём на свете.

Биофизик по специальности, доктор физико-математических наук Юрий Нечипоренко опубликовал более сотни рассказов, три повести, роман, множество статей в области художественной критики. Он главный редактор интернет-обозрения "Русская жизнь" и детского журнала "Электронные пампасы", член Международного сообщества писательских союзов и Ассоциации искусствоведов, основатель и председатель общества друзей Газданова, исследователь творчества Николая Гоголя, Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, Гайто Газданова.

Отметим, детская площадка фестиваля "ЛиТР–2018" "Друзья из разных книг" в Приморской краевой детской библиотеке включает встречи разного формата для детей, подростков, родителей, педагогов и библиотекарей.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.