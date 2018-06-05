Общество. 17:15

Профессор ДВФУ первой среди женщин-ученых ДВ получила степень доктора наук по журналистике

Людмила Васильева стала доктором филологических наук

5 июня, PrimaMedia. Профессор Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Людмила Васильева получила высшую научную степень. Диплом доктора филологических наук вручил ректор ДВФУ Никита Анисимов на заседании Ученого совета 31 мая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Людмила Васильева первой среди женщин-ученых Дальнего Востока получила степень доктора наук по специальности 10.01.10 "Журналистика". Профессор успешно защитила диссертацию "Мифотворчество и мифологизация в печатных СМИ: ретроспектива и современность" в Санкт-Петербургском государственном университете. Диссертационный совет присудил соискателю ученую степень единогласным решением.

Сама доктор наук отмечает, что за время подготовки диссертации тема ее исследования стала еще более актуальной, поскольку сегодня СМИ все чаще создают в сознании аудитории "картину мира", отличную от реальной. Научная работа будет полезна практикующим журналистам, институтам гражданского общества, может использоваться в преподавании дисциплин "Современная российская политика", "Политические коммуникации в публичном пространстве России", "СМИ в политической жизни России" и других.

По информации департамента управления персоналом ДВФУ, сейчас в университете работает 332 доктора наук.

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