Летний отдых школьников начался на различных площадках в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Для детей подготовлена насыщенная культурная программа - творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия

5 июня, PrimaMedia. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей начали свою работу при школах и негосударственных образовательных учреждениях города Артема. Бесплатный летний отдых организован в 21 артемовской школе, еще в четырех учреждениях образования города отдых детей организован за счет средств родителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Уже 1 июня открылись смены в 14-ти школах АГО и еще в трех негосударственных учреждениях. С 4 июня начали работу остальные семь лагерей, шесть из которых организованы на базе школ. А еще одна летняя площадка в школе № 16 примет детей на отдых 21 июня.

В оздоровительных лагерях на базе школ в июне отдохнут и наберутся сил к новому учебному году более 1000 школьников в возрасте от 6,5 до 15 лет, еще 280 детей проведут свои каникулы в июне на площадках на базе негосударственных образовательных учреждений. В 13 пришкольных лагерях за лето пройдет две смены, в остальных запланирована одна смена. Продолжительность каждой смены в пришкольных лагерях составляет 21 календарный день. Время пребывания в нем ребенка — с 9 до 15 часов.

Каждый день для ребят проходят различные мероприятия, чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, подготовлена насыщенная культурная программа — творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия планируется проводить ежедневно. Школьников ждут викторины, эстафеты, конкурсы, концерты, соревнования. Родители детей, отдыхающих в пришкольных лагерях, несут затраты только на культмассовые походы и выезды детей, а питание предоставляется бесплатно. Для детей предусмотрено двухразовое питание. Расходы на питание финансируются из краевого бюджета.

Для летнего отдыха детей также организованы игровые комнаты во всех домах культуры округа, где также подготовлено много всего интересного.

Артемовские школьники имеют возможность провести свои летние каникулы и в детских загородных лагерях. Так, уже в начале июня открыта первая смена в лагере "Наши гости", всего там планируется четыре смены. 5 июня откроется смена в загородном лагере "Морской берег" и с 17 июня дети начнут отдыхать в лагере "Юность".