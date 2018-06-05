Профильная смена "Энергия Старта" стартовала в ВДЦ "Океан" в Приморье. Фото: пресс-служба ДРСК

Профильная смена «Энергия Старта» стартовала в ВДЦ «Океан» в Приморье

Школьники в течение двух недель будут получать знания в области энергосбережения, энергоэффективности и энергобезопасности

5 июня, PrimaMedia. Вторая профильная смена "Энергия Старта" проходит во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Океан" в Приморском крае. Ее организатором стала Дальневосточная распределительная сетевая компания при поддержке министерства энергетики РФ и ПАО "РусГидро", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

На торжественном открытии энергетики рассказали школьникам о том, какие знания они получат за время двухнедельного обучения, и провели экскурс в энергетическую отрасль России и Дальнего Востока.

Участие в профильной смене принимают более 100 ребят в возрасте 13-17 лет со всего Дальнего Востока. Активные и творческие школьники из Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областей и Республики Якутия, которые прошли конкурсный отбор, в течение двух недель будут получать знания в области энергосбережения, энергоэффективности и энергобезопасности. Программа тематической смены включает познавательные и творческие занятия с использованием интерактивных форм обучения. Дети познакомятся с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, в ходе дискуссий и пленарных занятий обсудят перспективы развития и модернизации отрасли, примут участие в мастер-классах по дизайн-мышлению, инженерному творчеству и профориентации. Школьников ждут интересные квесты, лабораторные работы и тематические игры. Кроме этого, между участниками смены из трех отрядов и энергетиками состоится футбольный турнир.

Преподавателями стали эксперты в области энергетики и ведущие специалисты АО "ДРСК" и ПАО "ДЭК", а также Фонда "Надежная смена" (г. Москва). Для проведения занятий приедут специалисты из Японии, которые познакомят ребят с уникальными энергосберегающими технологиями своей страны.

Завершит смену молодежный форум, на котором школьники представят и защитят свои проекты в энергетической сфере, подготовленные совместно с преподавателями в течение всего периода обучения.

Первая профильная смена "Энергия Старта" прошла в 2017 году в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче, в ней приняли участие 100 детей в возрасте 14-17 лет.

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