Бизнес. 17:30
С начала года на причалах стивидорной компании погружено 236 балкеров. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Более 10 млн тонн угля отгрузил «Восточный Порт» с начала 2018 года

Лидером по объему импорта осталась Южная Корея, на долю которой пришлось 35%

5 июня, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", с января по май 2018 года перевалил 10,2 млн тонн экспортного угля премиального качества, на 3% превысив объем за аналогичный период прошлого года (9,9 млн тонн угля). Из них 2,1 млн тонн отгружено на экспорт в мае текущего года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

За 5 месяцев 2018 года в "Восточном Порту" выгружено 134,4 тысячи полувагонов угля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась на 20 процентных пунктов — с 58% (78,9 тысячи единиц) до 78% (104,3 тысячи единиц). В мае 2018 года обработано 28,27 тысячи полувагонов – на 1,4% больше, чем в мае 2017 года.

С января по май текущего года на причалах стивидорной компании погружено 236 балкеров различной грузовместимости, в том числе, 75 (32%) судов типа panamax и 25 (11%) типа capesize. Для сравнения, с января по май 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 18 (8%) судов типа capesize.

В апреле 2018 года АО "Восточный Порт" обработало юбилейное, 300-е по счету за время работы предприятия, судно типа capesize — балкер FPMC B Guard дедвейтом 180 тысяч тонн и длиной 295 метров. FPMC B Guard, взявший на борт 143 тысячи тонн угля и отправившийся в Тайвань, стал самым крупнотоннажным судном за прошедшие месяцы.

6 апреля АО "Восточный Порт" установило рекорд по суточной выгрузке в зимний период — 1 117 полувагонов, что превышает норму ОАО "РЖД" (1 070 полувагонов) и достигнутый ранее рекордный показатель (1 096 полувагонов). Общий объем выгрузки 6 апреля превысил 82,8 тысячи тонн угля.

С начала 2018 года уголь отправлен в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Лидером по объему импорта осталась Южная Корея, на долю которой пришлось 35%.

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