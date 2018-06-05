"Каюсь! Родину люблю": в школе в Приморье объяснили награждение ученика грамотой Украины

При награждении учеников не хватило одной грамоты, и учительница скачала ее из Интернета

5 июня, PrimaMedia. В школе №30 города Уссурийска в Приморье, где ученика наградили грамотой с украинским гербом, объяснили, как в руки школьника попала грамота с символикой Украины. Как уточнила директор образовательного учреждения, грамоту уже заменили и извинились перед родителями ученика, сообщает ИА PrimaMedia.

Об этом телеграм-каналу Life Shot рассказала директор школы Татьяна Бабенко.

"Учительница заполняла грамоты и ей не хватило всего одной, она вышла в интернет и скачала всего одну грамоту. У нас 31 класс! От каждого класса минимум 10 грамот! В таком количестве просто не увидели..Я тоже эту грамоту одну не увидела, когда подписывала. Каюсь! Родину люблю! С моей стороны это была небрежность. Папа грамоту вернул. Мы её заменили. Он тоже не ожидал, что такое внимание будет и такая волна ненависти. У всех остальных грамоты замечательные, наши!", — рассказала директор школы.

Напомним, что видеоролик о том, что ученика школы в приморском городе Уссурийске за отличную учебу наградили грамотой с символикой Украины, появился в местных СМИ сегодня, 5 июня.