Судьба резидента: МедиаСаммит-2018 раскроет прессе флагманские проекты ТОР и СПВ

Рассвет во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Корпорация развития Дальнего Востока приглашает журналистов на встречу с реальными историями успеха

5 июня, PrimaMedia. Панельная сессия "ТОР и СПВ – в центре внимания. Результаты функционирования режимов" пройдет на площадке ДВФУ 6 июня – в первый день работы Дальневосточного МедиаСаммита. Организатор мероприятия — АО "Корпорация развития Дальнего Востока" — предлагает участникам отраслевого форума познакомиться с действующими предприятиями резидентов особых экономических режимов и в формате живого общения со спикерами сессии узнать, как бизнес оценивает господдержку "по-дальневосточному" и каковы реальные результаты ранее заявленных проектов, сообщает ИА PrimaMedia.

Напоминаем, что дискуссия начнется на острове Русский, в кампусе ДВФУ в зале "Средний", с 12.00 до 13.30 часов. Главными темами мероприятия станут реальные результаты деятельности бизнеса в условиях существующих экономических режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, а также — роли средств массовой информации в популяризации режимов среди населения и предпринимателей России.

В числе спикеров сессии — руководители компаний "ДНС Групп", "ДВ-Инжиниринг", "Композитное кораблестроение", "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", "ССК "Звезда" и других. Кроме того, участие в мероприятии подтвердили врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко и глава Владивостока Виталий Веркеенко. Тон мероприятию задаст генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов.

В первой части сессии резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток расскажут о реализации своих проектов и отраслевых особенностях ведения бизнеса, поделятся мнениями о влиянии преференций режимов на ход реализации проектов. Эксперт — руководитель Дальневосточного филиала компании "Ernst & Young" Алексей Ерохин — даст оценку конкурентоспособности режимов ТОР и СПВ в сравнении с особыми экономическими зонами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Во второй части сессии участники дискуссии ответят на вопросы представителей СМИ.

Также напомним, что в деловой программе Дальневосточного МедиаСаммита с 6-го по 8 июня в кампусе ДВФУ пройдет выставка продукции и достижений резидентов ТОР и СПВ. Экспозиция будет представлена пищевой, электротехнической и промысловой продукцией, автомобильной техникой, макетами будущих промышленных объектов и жилых домов, демонстрируя реальные результаты деятельности инвесторов.

"Уже сейчас новые предприятия создаются на всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Камчатки до Якутии. К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 млрд рублей, создано более 8 тысяч новых рабочих мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 2018 года мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн рублей и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и обеспечить реализацию 146 проектов", — ранее отмечал генеральный директор АО "КРДВ" Денис Тихонов.

В настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития достигло 972. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,68 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится более 96 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, 8 июня участники МедиаСаммита-2018 примут участие в пресс-туре на объекты резидентов ТОР и СПВ. Журналистов примет резидент свободного порта Владивосток компания "Композитное кораблестроение", выполняющая строительство гражданского флота нового поколения, и резидент территории опережающего развития "Надеждинская" — компания "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", реализующая строительство завода по производству двигателей.

Зарегистрироваться для участия в V Дальневосточном МедиаСаммите можно на сайте мероприятия. Официальные страницы мероприятия в социальных сетях — Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.