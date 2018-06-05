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Форум молодых журналистов соберет более 500 участников со всего Приморья

Мероприятие открывается завтра, 6 июня, в кампусе Дальневосточного федерального университета

5 июня, PrimaMedia. Форум молодых журналистов и блогеров открывается завтра, 6 июня, в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2018. В этом году в мероприятии примут участие более 500 школьников со всего Приморского края. Ребят ждет обширная программа и мастер-классы по медиа-образованию от федеральных экспертов, сообщает PrimaMedia.

Начнется форум молодых журналистов и блогеров с экскурсии по Дальневосточному Федеральному университету. Затем ребят ждет обширная программа, включающая лекции, тренинги, мастер-классы по направлениям: телевидение, интернет-СМИ, социальные сети, печатные СМИ и радио, а также совместную работу над мультимедийными проектами.

В ходе мероприятия участники молодежного журналистского форума встретятся с федеральными экспертами, известными журналистами и блогерами, а также смогут задать интересующие вопросы ведущим экспертам отрасли.

Среди спикеров молодежного журналистского форума секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, доцент кафедры ТРИТ (теле-, радио— и интернет-технологий) Института массмедиа РГГУ Максим Корнев, управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина и др.

За каждым из направлений закрепляются кураторы из числа студентов ДВФУ и ВГУЭС, которые будут отвечать на вопросы участников, помогать в организации интервью, оказывать консультационную помощь. Во второй день форума, 7 июня в 10.00 для всех участников запланирована экскурсия в Приморский океанариум.

Организатором форума является Приморское отделение Союза журналистов, при поддержке Фонда президентских грантов России, департамент по делам молодежи Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморская краевая организация Российского союза молодежи. Мероприятие поддержали ПАО "Ростелеком", компания Tele2, вероссийский детский центр "Океан", Приморский океанариум.

Справка: Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества создан в апреле 2017 года. Одна из основных задач фонда — обеспечение всесторонней поддержки некоммерческих организаций. На фонд возложено распределение грантов президента Российской Федерации среди некоммерческих организаций на основе проведения открытых конкурсов.

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