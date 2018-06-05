Бизнес. 19:30
Судоверфь "Звезда". Фото: ИА PrimaMedia

Главгосэкспертиза дала добро на строительство сухого дока и набережных «Звезды" в Приморье

Эти сооружения позволят суперверфи запустить производство новых типов судов - газовозов, танкеров и судов типа FPULNGC

5 июня, PrimaMedia. Проект строительства сухого дока и набережных на территории судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне получил одобрение Главгосэкспертизы. Создание этих сооружений позволит судоверфи запустить производство новых типов судов водоизмещением свыше 3,5 тысячи тонн, в том числе газовозов, танкеров и судов типа FPULNGC, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Главгосэкспертизы.

В настоящее время на территории судоверфи возводятся сухой док с преддоковой площадкой, а также достроечные и соединительные набережные. Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Сухой док с преддоковой площадкой, две достроечные и две соединительные набережные строятся в ходе реализации III этапа II очереди создания на восточном побережье Уссурийского залива судостроительной верфи "Звезда".

В сухом доке, предназначенном для сборки и спуска на воду корпусов судов, будут проводиться корпусостроительные, трубомонтажные, электромонтажные, изоляционные и иные работы, в том числе шеф-монтаж и настройка оборудования, а также испытания судов на непроницаемость и герметичность. Для выполнения погрузочных и монтажных операций док будет оборудован четырьмя башенными кранами грузоподъемностью 60 тонн и краном "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн.

Проектируемые достроечные набережные позволят создать условия для достройки на плаву судов водоизмещением свыше 3,5 тысячи тонн, в том числе газовозов, танкеров и судов типа FPULNGC. Соединительные — для постановки транспортных барж, сухогрузов и судов портового флота.

Кроме того, на этом этапе проводятся берегоукрепление, строительство трансформаторных подстанций и компрессорной станции сжатого воздуха под давлением, станции газификации технических газов, административно-бытового корпуса, площадки складирования и других объектов. При этом часть проектируемых зданий и сооружений размещается на территории искусственных земельных участков.

Ранее, в апреле 2018 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта VIII этапа I очереди строительства суперверфи "Звезда", основными объектами которого являются грузовая набережная с годовым грузооборотом в 70 тысяч тонн металлопроката 40 тысяч тонн компонентов насыщения в год и достроечная набережная, позволяющая проводить достройку трех танкеров и пяти судов снабжения в год. Кроме того, в рамках этого этапа на участке территории опережающего развития "Большой Камень" будут построены здания и сооружения зоны таможенного контроля.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко

04 июня, 18:40

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

19:40

«Культура нищая, а у нас 34 млн не освоены»: депутаты обсудили культурную госпрограмму

09:45

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"

04 июня, 19:55

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров
Судьба резидента: МедиаСаммит-2018 раскроет прессе флагманские проекты ТОР и СПВ
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia