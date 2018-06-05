СР. Фото: ИА PrimaMedia

«Справедливая Россия» на выборах в Приморье делает ставку на «региональность»

В партии определятся с кандидатами в губернаторы и депутаты Заксобрания в начале июля

5 июня, PrimaMedia. Партия "Справедливая Россия" намерена участвовать во всех выборах, которые пройдут в Приморье в этом году. Итоговый список кандидатов определится на конференции в начале июля. В пул выдвиженцев от эсеров войдут известные люди с кредитом доверия от приморцев. Приоритет при отборе кандидатов справедливороссы намерены отдать местным кадрам, которые изнутри знают регион. Об этом в беседе с корр. ИА PrimaMedia рассказал лидер приморского отделения "Справедливой России" Алексей Козицкий.

Выборы губернатора и довыборы в Законодательное собрание Приморского края по двум одномандатным округам краевой парламент назначит на внеочередном заседании 8 июня. После чего в регионе официально стартует избирательная кампания.

В "Единой России" на выходных завершились праймериз, по итогам которых определились кандидаты по одномандатным округам в Заксобрание. По 4-му округу, в который входит часть Владивостока (Фрунзенский район) и Хасанский район, победу одержал депутат Думы Владивостока, бизнесмен Александр Щербаков. В округе №6 от единороссов, скорее всего, будет выдвигаться протеже сити-менеджера Уссурийска Евгений Коржа – гендиректор сети супермаркетов "Фреш25" Юлия Марченко. На губернаторской кампании единороссы праймериз заменили на внутрипартийную процедуру, в рамках которой предусмотрено три встречи кандидатов в кандидаты с партийным активом. Особой интриги эта процедура не несет, но выполняет несколько задач, главной из которых является знакомство основного кандидата, врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с партийцами. Окончательно с кандидатами единороссы определятся на конференции 30 июня.

Кандидатом от КПРФ на губернаторских выборах станет один из двух членов фракции партии в Заксобрании Приморья — Артем Самсонов или Андрей Ищенко. Оба фактически уже ведут избирательные кампании. Кто из них составит конкуренцию Тарасенко, определит конференция в конце июня.

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В ЛДПР в качестве кандидатов в губернаторы рассматривают координатора регионального отделения, депутата Думы Владивостока Василия Васильева и депутата Госдумы Андрея Андрейченко. Федеральный парламентарий участвовал в выборах губернатора в 2014 году и показал третий результат 4,77% (28 731 голос).

Справедливороссы пытаются сохранить интригу, не называя прямо конкретного кандидата. "Кого выдвигать, будет решать конференция", — говорит Алексей Козицкий. При этом он отметил, что у "Справедливой России" есть люди такого уровня и масштаба, чтобы стать губернатором. Глава эсеров видит в качестве такого человека сенатора от администрации Приморья Светлану Горячеву, которая вероятно и станет кандидатом.

"Если говорить о персоналиях, то, на мой взгляд, одним из идеальных кандидатов на пост губернатора была бы Светлана Петровна Горячева. Это человек, который прошел школу всех ветвей власти. Она была и прокурором, и природоохранным прокурором, что для Приморского края немаловажно. Сейчас очень остро стоят вопросы экологии – и для Находки, и для Владивостока. Ее опыт, знания и наработки пригодились бы. Тем более она женщина, чего в истории Приморского края (на губернаторских выборах – ред.) не было никогда. И, главное, у Светланы Петровны высокая узнаваемость и доверие от приморцев, особенно, с северов, откуда она родом. Будем вести консультации, общаться. Это вопрос непростой", — делится Козицкий.

Справедливоросс добавил, что партия будет делать ставку на местные кадры: "На мой взгляд, Приморский край во всех ветвях власти, будь то сенаторы, депутаты, и в первую очередь губернатор, должны представлять люди, которые очень хорошо изнутри знают жизнь Приморья. Нюансов у нас много. Разбирающийся в экономике, как основе всего, и не временщик, который по окончанию губернаторского срока уедет куда-то на свою родину или уйдет на очередную должность. Это человек, который понимает, что ему здесь жить".

По словам главного эсера Приморья, партия намерена поучаствовать не только в губернаторской кампании, но и не прочь увеличить свою фракцию в Заксобрании. Сейчас в ней состоит один человек — Алексей Козицкий.

"Это люди хорошо известные, с хорошим кредитом доверия приморцев, с опытом работы, как в государственных, так и частных структурах. Что немаловажно в нынешних политических условиях, местные. Поэтому на избирательной кампании 2018 года мы будем участвовать на всех уровнях", — сказал собеседник агентства.

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Одним из вероятных кандидатов на выборах в Заксобрание от "Справедливой России" может стать экс-депутат краевого парламента, глава рыбколхоза "Восток-1" Александр Передня. Рыбопромышленник баллотировался от "Справедливой России" по округу №4 в 2016 году, но уступил тогда Константину Богданенко, который впоследствии променял депутатский мандат на пост вице-губернатора.

"Александр Александрович сторонник нашей партии. Мы с ним участвовали в избирательной кампании 2016 года.

Он показал себя и как опытный политик, и мудрый хозяйственник, и как человек действительно хорошо знакомый людям, которые имеют отношение к одной из главных отраслей Приморского края – рыбодобывающей и рыбообрабатывающей отрасли. Мы с ним будем говорить о возможности участия в кампании 2018 года. Думаю, что его еще очень рано списывать с политической карты Приморского края, потому что и опыт, и желание, и возможности, и амбиции, опять же, у него есть", — поделился Алексей Козицкий.

Конференция, на которой определятся кандидаты, "Справедливой России" проведет позже других парламентских партий — в начале июля.

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