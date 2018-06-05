Заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморья

Обеспечению жильем детей-сирот в Приморье уточнят формулировки

Соцкомитет ЗС ПК одобрил корректировки соответствующего краевого закона

5 июня, PrimaMedia. В краевой закон об обеспечении жильем детей-сирот в Приморском крае будут внесены корректировки, позволяющие уточнить ряд норм для более эффективной его реализации. Соответствующие поправки одобрил комитет по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК на очередном заседании 4 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого парламента.

Законопроект рассмотрели депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Приморского края" депутатам представила врио вице-губернатора Приморского края Ирина Мануйлова.

Она, в частности, рассказала, что документ предусматривает передачу полномочий функции приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья от департамента образования и науки к департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края, что позволит ускорить процесс приобретения жилья.

Также законопроектом предусмотрены оптимизация механизма получения недостающих для постановки детей-сирот на специализированный жилищный учет и включения в сводный список сведений и документов, уточнение порядка включения детей-сирот в сводный список.

В предлагаемой версии краевого закона детализирован перечень документов, необходимых для принятия детей-сирот на специализированный жилищный учет, что позволит органам опеки и попечительства более тщательно проверять нуждаемость детей-сирот в жилых помещениях до момента принятия органами опеки решения о постановке их на специализированный жилищный учет. Также уточнены действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, что позволит предотвратить необоснованный отказ органов опеки и попечительства в принятии детей-сирот на специализированный жилищный учет в случаях отчуждения ими жилого помещения, изначально непригодного для проживания либо не соответствующего нормам площади. Помимо этого, документ ускоряет процедуру подписания детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений.

Комитет принял решение согласиться с проектом закона и вынести его на обсуждение Законодательного собрания Приморского края. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на внеочередном заседании краевого парламента 8 июня 2018 года.

"Разработанные изменения снимают ряд формальных моментов, детализируют статьи закона, чтобы краевой закон "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Приморского края" действительно начал работать, чтобы быстрее выделялись квартиры", — отметил по итогам заседания руководитель фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Приморского края, депутат комитета по социальной политике и защите прав граждан Сергей Слепченко.

"Я бы шире рассмотрел тот комплекс мероприятий, который сегодня принимается депутатами краевого Законодательного собрания совместно с администрацией Приморского края для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот, – отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — Это и законопроект, который сегодня рассматривался на заседании комитета, и принятый недавно закон о компенсации арендной платы тем детям-сиротам, кому еще не предоставлена положенная по закону квартира. Также в краевом парламенте проходит обсуждение проект закона о предоставлении на льготных условиях участка земли для застройщика, если часть построенных квартир, будет передана для данной категории граждан. Помимо этого, с участием депутатского корпуса администрацией Приморского края проведены рабочие совещания, где решались вопросы временной регистрации детей-сирот, прорабатывался механизм трудоустройства и постановки на учет в центре занятости населения, обеспечения их детей местами в детских садах и школах, что тоже связано с вопросами временной регистрации. Это позволило выработать новые подходы к решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот. В настоящее время мы формируем пакет необходимых изменений в федеральное законодательство, с которыми планируем выйти в Государственную Думу. Речь идет, в том числе, и о жилищных сертификатах для данной категории граждан".

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Краевой закон об обеспечении жильем детей-сирот в Приморье откорректируют

10:05

Еще 42 квартиры для детей-сирот приобретены в Приморье

24 мая, 10:55

Старейшую кузницу рыбацких кадров для Дальнего Востока отрезают от госфинансирования

23 мая, 16:40

Средства на дома для детей-сирот в Покровке были потрачены неэффективно - Игорь Чемерис

15 мая, 23:30

Картина дня

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко

04 июня, 18:40

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

19:40

«Культура нищая, а у нас 34 млн не освоены»: депутаты обсудили культурную госпрограмму

09:45

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"

04 июня, 19:55

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров
Судьба резидента: МедиаСаммит-2018 раскроет прессе флагманские проекты ТОР и СПВ
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia