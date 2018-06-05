Обеспечению жильем детей-сирот в Приморье уточнят формулировки

Заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморья

Соцкомитет ЗС ПК одобрил корректировки соответствующего краевого закона

5 июня, PrimaMedia. В краевой закон об обеспечении жильем детей-сирот в Приморском крае будут внесены корректировки, позволяющие уточнить ряд норм для более эффективной его реализации. Соответствующие поправки одобрил комитет по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК на очередном заседании 4 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого парламента.

Законопроект рассмотрели депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Приморского края" депутатам представила врио вице-губернатора Приморского края Ирина Мануйлова.

Она, в частности, рассказала, что документ предусматривает передачу полномочий функции приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья от департамента образования и науки к департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края, что позволит ускорить процесс приобретения жилья.

Также законопроектом предусмотрены оптимизация механизма получения недостающих для постановки детей-сирот на специализированный жилищный учет и включения в сводный список сведений и документов, уточнение порядка включения детей-сирот в сводный список.

В предлагаемой версии краевого закона детализирован перечень документов, необходимых для принятия детей-сирот на специализированный жилищный учет, что позволит органам опеки и попечительства более тщательно проверять нуждаемость детей-сирот в жилых помещениях до момента принятия органами опеки решения о постановке их на специализированный жилищный учет. Также уточнены действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, что позволит предотвратить необоснованный отказ органов опеки и попечительства в принятии детей-сирот на специализированный жилищный учет в случаях отчуждения ими жилого помещения, изначально непригодного для проживания либо не соответствующего нормам площади. Помимо этого, документ ускоряет процедуру подписания детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений.

Комитет принял решение согласиться с проектом закона и вынести его на обсуждение Законодательного собрания Приморского края. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на внеочередном заседании краевого парламента 8 июня 2018 года.

"Разработанные изменения снимают ряд формальных моментов, детализируют статьи закона, чтобы краевой закон "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Приморского края" действительно начал работать, чтобы быстрее выделялись квартиры", — отметил по итогам заседания руководитель фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Приморского края, депутат комитета по социальной политике и защите прав граждан Сергей Слепченко.

"Я бы шире рассмотрел тот комплекс мероприятий, который сегодня принимается депутатами краевого Законодательного собрания совместно с администрацией Приморского края для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот, – отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — Это и законопроект, который сегодня рассматривался на заседании комитета, и принятый недавно закон о компенсации арендной платы тем детям-сиротам, кому еще не предоставлена положенная по закону квартира. Также в краевом парламенте проходит обсуждение проект закона о предоставлении на льготных условиях участка земли для застройщика, если часть построенных квартир, будет передана для данной категории граждан. Помимо этого, с участием депутатского корпуса администрацией Приморского края проведены рабочие совещания, где решались вопросы временной регистрации детей-сирот, прорабатывался механизм трудоустройства и постановки на учет в центре занятости населения, обеспечения их детей местами в детских садах и школах, что тоже связано с вопросами временной регистрации. Это позволило выработать новые подходы к решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот. В настоящее время мы формируем пакет необходимых изменений в федеральное законодательство, с которыми планируем выйти в Государственную Думу. Речь идет, в том числе, и о жилищных сертификатах для данной категории граждан".