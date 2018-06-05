Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Р. Гольдштейн: Расширенное использование маткапитала укрепит финансовую стабильность семей

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому маткапитал можно тратить на погашение ипотечных кредитов

5 июня, PrimaMedia. Расширение возможностей использования материнского капитала для погашения кредитов будет способствовать укреплению финансовой стабильности молодых семей и улучшению их жилищных условий. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн, комментируя Постановление Правительства, — ИА PrimaMedia.

Напомним, Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал Постановление, согласно которому Материнский капитал теперь можно тратить на погашение ипотечных кредитов, взятых в любое время. До этого момента, средства маткапитала можно было направлять на погашение ранее взятой ипотеки только в том случае, если обязательства по кредиту возникли до рождения второго ребенка. Нововведение коснется порядка 1,9 млн семей.

"Программа материнского капитала — одна из самых востребованных и эффективных. За годы ее действия мы наблюдаем устойчивый демографический рост. Ее результативность не вызывает сомнений, поэтому Президент поручил продлить программу еще на три года — до 31 декабря 2021 года. Согласно закону, средства маткапитала можно тратить только целевым образом: на улучшение жилищных условий, на обучение ребенка или на пенсию матери. Однако существовавшие до этого момента ограничение на погашение ипотеки, взятой после рождения ребенка, не позволяли огромному числу семей направить эти деньги на самое необходимое — покупку жилья. Сейчас этот недочет устранен. Люди получили больше свободы в распоряжении средствами. И это будет способствовать укреплению финансовой стабильности молодых семей и улучшению их жилищных условий", — отметил Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также напомнил, что по поручению Владимира Путина возможностииспользования средств материнского капитала расширены еще на несколько направлений. Так, сразу после рождения или усыновления второго ребенка семьи могут получить ежемесячную выплату из маткапитала, если доход в семье ниже 1,5-кратной суммы прожиточного минимума на человека. Пособие актуально до наступления полуторогодовалого возраста ребенка. Еще можно направить маткапитал на дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком.

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