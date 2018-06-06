Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Георгий Карлов: Ставка НДС на авиаперевозки внутри Дальнего Востока должна быть 0%

В Государственной Думе РФ прокомментировали решение правительственной комиссии по отмене НДС на авиаперевозки внутри ДФО

6 июня, PrimaMedia. Нулевая ставка НДС на авиаперевозки необходима для развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госудмы РФ от Сахалинской области. Законопроект об установлении ставки НДС в размере 0% на авиационные перевозки пассажиров и багажа внутри ДФО подготовлен Минфином России, — сообщает корр. ИА PrimaMedia (Москва).

— Поправки в Налоговый кодекс о нулевой процентной ставки НДС для вутрирегиональных авиаперевозок Дальний Восток ждал давно. Напомню, что сейчас ставка составляет 10%, освобождены от НДС только Калининградская область и Крым. Для развития транспортной инфраструктуры ДФО нулевая ставка НДС для перевозки граждан и багажа — необходима, — сказал Георгий Карлов.

Парламентарий выразил надежду, что данный законопроект после одобрения в правительственной комиссии по законодательной деятельности будет одобрен и самим кабмином, после чего проект ждут в Госдуме.

В Правительстве РФ отметили, что ставка НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа устанавливается при условии, что "пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа".

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации" подготовлен во исполнение решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 28 ноября 2017 года.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

МедиаСаммит номер пять! Первый день главного медиафорума Дальнего Востока

05 июня, 19:45

«Справедливая Россия» на выборах в Приморье делает ставку на «региональность»

05 июня, 19:40

«Культура нищая, а у нас 34 млн не освоены»: депутаты обсудили культурную госпрограмму

05 июня, 13:40

Трутнев объявил "фотоохоту" за масляными пятнами в бухте Золотой Рог

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров

05 июня, 12:10

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко
РусГидро приветствует участников Пятого Дальневосточного МедиаСаммита
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia