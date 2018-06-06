Георгий Карлов: Ставка НДС на авиаперевозки внутри Дальнего Востока должна быть 0%

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

В Государственной Думе РФ прокомментировали решение правительственной комиссии по отмене НДС на авиаперевозки внутри ДФО

6 июня, PrimaMedia. Нулевая ставка НДС на авиаперевозки необходима для развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госудмы РФ от Сахалинской области. Законопроект об установлении ставки НДС в размере 0% на авиационные перевозки пассажиров и багажа внутри ДФО подготовлен Минфином России, — сообщает корр. ИА PrimaMedia (Москва).

— Поправки в Налоговый кодекс о нулевой процентной ставки НДС для вутрирегиональных авиаперевозок Дальний Восток ждал давно. Напомню, что сейчас ставка составляет 10%, освобождены от НДС только Калининградская область и Крым. Для развития транспортной инфраструктуры ДФО нулевая ставка НДС для перевозки граждан и багажа — необходима, — сказал Георгий Карлов.

Парламентарий выразил надежду, что данный законопроект после одобрения в правительственной комиссии по законодательной деятельности будет одобрен и самим кабмином, после чего проект ждут в Госдуме.

В Правительстве РФ отметили, что ставка НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа устанавливается при условии, что "пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа".

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации" подготовлен во исполнение решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 28 ноября 2017 года.