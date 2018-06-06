ВАРПЭ: Ветеринарную безопасность уловов должен определять мониторинг районов промысла

Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Фото: ИА PrimaMedia

Глава крупнейшего объединения рыбаков страны Герман Зверев – о проблемах с ветсертификацией, с которыми уже сталкивается отрасль

6 июня, PrimaMedia. Уже с 1 июля этого года на всей территории России ветеринарно-сопроводительные документы на практически всю пищевую продукцию будут оформляться только в электронном виде – в государственной информационной системе (ГИС) "Меркурий", оператором которой является Россельхознадзор. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил о прогнозируемых сбоях при внедрении электронной ветеринарной сертификации и неготовности отрасли к этому изменению. ИА PrimaMedia в рамках проекта "Большая Рыба" публикует интервью руководителя крупнейшего объединения рыбаков страны на эту тему, подготовленное пресс-службой ВАРПЭ.

— Герман Станиславович, по вашим словам, причина ожидаемых сбоев при введении электронной ветеринарной сертификации, – "в выхолащивании установленной законом "О ветеринарии" нормы об оформлении ветеринарных сопроводительных документов на основании мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла". О какой норме идет речь?

— Большое беспокойство у рыбацкой общественности вызвало заявление представителей Россельхознадзора о незаконности направления уловов на переработку без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Это означает, что ветеринарный врач должен находиться на каждом рыбопромысловом судне. При этом проводить ветеринарно-санитарную экспертизу могут только представители ветеринарного ведомства федерального или регионального уровня. Вместе с тем, пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 13 июля 2015 года №243-ФЗ "О внесении изменений в Закон РФ "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что ветеринарные сопроводительные документы на уловы водных биологических ресурсов могут оформляться без проведения лабораторных исследований по результатам мониторинга ветеринарной безопасности районов вылова водных биоресурсов.

— По вашей оценке, сегодня рыбопромышленные предприятия готовы выполнять новые требования к оформлению документов на уловы?

— Приведу данные Минпромторга — степень готовности предприятий рыбохозяйственного комплекса к обязательному оформлению в электронном виде ветеринарно-сопроводительных документов не превышает 14%.

Для перехода на оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы в электронном виде необходимо использовать государственную систему "Меркурий. Также предполагается, что все рыбохозяйственные предприятия должны вести электронный промысловый журнал (ЭПЖ). Это обусловлено тем, что внесение данных в систему "Меркурий" без использования в ручном режиме ЭПЖ значительно увеличивает временные и трудовые затраты, которые появятся в связи с обязательным введением электронной ветеринарной сертификации с 1 июля 2018 года. К сожалению, сегодня нет согласованной работы между информационными блоками "Меркурия" и ЭПЖ. ЭПЖ используется в тестовом режиме только на судах рыбопромыслового флота, оборудованных техническими средствами и передающих судовые суточные донесения. ЭПЖ для маломерного флота и береговых предприятий, по информации Росрыболовства, разработан, но не проходил тестовые испытания. Как сообщают предприятия, использующие ЭПЖ в тестовом режиме, отсутствует автоматизация процесса переноса данных из журнала в информационные блоки "Меркурия". Многие данные приходится перепроверять вручную. Мы считаем, что введение обязательной ЭВС одновременно с программой "Электронный промысловый журнал" неизбежно приведёт к расхождению данных и серьёзным штрафным санкциям против рыбаков.

— Переход на электронную ветсертификацию невозможен без интернетизации всей страны. Как выписывать ветеринарные сертификаты в местах, где нет связи и хорошего доступа к Интернету?

— Вопрос открытый. Например, в Сахалинской области, по экспертным оценкам операторов связи, покрытие связи отсутствует на 70% территории. Россельхознадзор и Росрыболовство совместно с органами исполнительной власти не утвердили региональные перечни местностей, удалённых от сетей связи, в которых организации и индивидуальные предприниматели должны быть освобождены от интеграции с "Меркурием" и, соответственно, обязательного оформления ЭВС.

– К самой системе "Меркурий" у пользователей много претензий – программные ошибки, сбои, низкая производительность...

– Это только верхушка айсберга. Компании — члены ВАРПЭ указывают на отсутствие в системе "Меркурий" условий, необходимых для осуществления обычных для рыбопромысловой отрасли хозяйственных операций. К примеру, нет возможности перегрузки уловов с транспортных рефрижераторов непосредственно на транспортное средство клиента при работе через агента в порту. Система не обеспечивает регистрацию в ГИС "Меркурий" транспортных судов и судов рыбопромыслового флота, находящихся в бербоут-чартере и тайм-чартере. Согласно Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации, кроме нахождения в личном владении, судно может быть в бербоут-чартере или тайм-чартере. В ГИС "Меркурий" происходят сбои в определении владельца судна и данных об освидетельствовании судна на предмет поставки рыбной продукции в третьи страны. Система не предусматривает возможность применения индивидуальных норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья, которыми наряду с бассейновыми нормами в 90% случаев пользуются хозяйствующие субъекты. Не обеспечена защита информации, находящаяся в ГИС "Меркурий".

На наш взгляд, систему "Меркурий" необходимо срочно дополнить настройками, отражающими сложившуюся практику хозяйственной деятельности при обороте водных биоресурсов. Внедрение доработок позволит сохранить уровень издержек рыбопромыслового бизнеса, исключит не нужные затратные логистические операции, повысит уровень отслеживания и прозрачности операций с ВБР. Что касается постоянных сбоев, специалисты Россельхознадзора не обладают достаточной компетенцией по сопровождению ГИС "Меркурий", удаленная служба техподдержки малоэффективна, что вызывает значительные задержки в оформлении документов и, как следствие, длительные простои судов и остановки в движении продукции. Не урегулирован законодательно вопрос о разграничениях ответственности в случае сбоев в работе системы, а также ответственности должностных лиц по нераспространению информации, ставшей им известной в силу исполнения должностных обязанностей.

— Как отразится проблематика электронной ветеринарной сертификации на прохождении лососевой путины?

— Предлагаемая система перехода на электронное оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы множит оформляемые на одну партию рыбной продукции документы, что вместе с расширением Перечня подконтрольных товаров значительно увеличивает финансовую нагрузку на бизнес и повышает риски остановок производственного процесса. Проблемные вопросы показывают неготовность перехода рыбной отрасли на электронную ветеринарную сертификацию.