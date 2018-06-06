Фестиваль казачьей культуры «ЛЮБО!» прошел в Приморье

Фестиваль казачьей культуры "ЛЮБО!". Фото: Епархия Арсеньева

Участниками слета стали творческие коллективы из 19-ти городов и районов края

6 июня, PrimaMedia. Фестиваль казачьей культуры "ЛЮБО!" прошел во дворце культуры "Прогресс" в Арсеньеве при поддержке департамента культуры Приморского края и Приморского краевого центра народной культуры. Вот уже семь лет мероприятие проводится для сохранения и популяризация самобытной казачьей культуры, знакомства с мастерами декоративно-прикладного искусства края, сообщает ИА PrimaMedia.

В 2018 году участниками краевого слета стали порядка 50-ти творческих коллективов из 19-ти городов и районов Приморья.

Перед зрителями выступили народные хоры и фольклорные группы, солисты, вокальные ансамбли и ансамбли народных инструментов.

Свои умения продемонстрировали хореографические коллективы и исполнители оригинального жанра.

Гран-при фестиваля забрал ансамбль "Традиция" из Владивостока. На конкурсной программе они представили сценическую интерпретацию обряда проводов казака в поход под старинную песню "Конь боевой с походным вьюком..." на стихи поэта XVIII века А. Туроверова, а также ещё две казачьих песни, записанные ансамблем в этнографических экспедициях на территории Приморья.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.