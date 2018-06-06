Экс-председателю ЖСК светит 10 лет за обман дольщиков на 14 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia

Он многократно заключал договоры на один объект недвижимости с разными людьми

6 июня, PrimaMedia. Бывшему председателю жилищно-строительного кооператива, расположенного на улице Пихтовая во Владивостоке, могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за обман восьми жителей города на сумму 14 млн рублей. Он многократно заключал договоры на один объект недвижимости, получая от пострадавших денежные средства без выполнения обязательств по договору, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

Потерпевшими числятся восемь граждан. Сумма причиненного им ущерба превысила 14 миллионов рублей. После смены председателя при перерегистрации членов кооператива выяснилось, что количество пайщиков превышает число имеющихся в наличии квартир.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пунктом "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Расследование уголовных дел завершено. Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время злоумышленник уже отбывает наказание в колонии-поселении за дачу взятки и уклонение от погашения кредиторской задолженности.