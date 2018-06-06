Круговая развязка на площади Рыбного порта в Находке станет безопасней. Фото: пресс-служба администрации Находки

Пересекающая площадь «зебра» будет ликвидирована, пешеходное сообщение организуют вокруг развязки

6 июня, PrimaMedia. Администрация Находки реализует план устранения аварийно-опасных участков автомобильных дорог. Мероприятия разработаны совместно с отделом ГИБДД. Проводится подготовка к изменению организации движения на "кольце" Рыбного порта. Планируется, что в скором времени пересекающая площадь "зебра" будет ликвидирована. Пешеходное сообщение организуют вокруг транспортной развязки, сообщили ИА PrimaMedia в управлении благоустройства администрации Находки.

Сотрудники муниципального предприятия "ДЭУ" выполняют строительство недостающей дорожки. Для этого в зеленой зоне рядом с общественным знанием по адресу: Находкинский проспект, 72 укладывают бетонные тротуарные плиты. После чего муниципальное предприятие "Автоспектрас" закрасит "зебру", установит соответствующие знаки и перепрограммирует светофорный комплекс.

По заключению специалистов, сейчас условия организации движения на площади недостаточны для обеспечения безопасности. В прошлом году здесь было совершено 13 аварий, ранено два пешехода. Новая схема исключит нахождение на проезжей части одновременно людей и машин не разрешающий сигнал светофора.

Напомним, разработка мер по устранению очагов аварийности стала темой повестки очередного заседания межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Всего в Находке выявлено девять мест концентрации ДТП, по каждому из них приняты решения для устранения факторов, способствующих совершению аварий. А

дминистрация Находки планомерно решает задачу снижения дорожно-транспортного травматизма. Разработка, реализация и финансирование мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа".