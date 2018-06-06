Специальная комиссия отправилась в контрольный рейд по пляжам Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Те, кто не пройдет проверку, не будут допущены к работе

6 июня, PrimaMedia. В преддверии начала купального сезона, который традиционно стартует 15 июня, пляжи и места массового отдыха Владивостока проверяет специальная комиссия. Для открытия пляжа в сезон арендатору необходимо выполнить ряд требований, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Комиссия по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха в этом году уже несколько раз устраивала выездные рейды. Арендаторам выданы предписания, согласно которым необходимо до начала купального сезона устранить все замечания, – рассказал представитель комиссии по контролю за содержанием пляжей во Владивостоке Сергей Шабаев. – Чтобы получить разрешение на работу в сезоне, арендаторы прибрежных территорий обязаны обеспечить пляжи спасателями, провести акарицидную обработку против клещей, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами и работой спасателей, медпунктами, радиосвязью и выполнить ряд других требований".

Сегодня, 6 июня, комиссия вновь отправляется в рейд. Он станет контрольным. На соблюдение требований законодательства и предписаний комиссии будут проверены муниципальные пляжи, где администрация города может осуществлять надзорные мероприятия. Те, кто не пройдёт проверку, не будут допущены к работе.

Напомним, что в состав комиссии по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха входят специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ГИМС, МЧС и профильных управлений администрации города.

В числе муниципальных мест, где разрешено купание по итогам проб качества воды – пляж парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо и "Ривьера-Лагуна" на станции Санаторной, а также бухта Аякс на острове Русский. В числе мест отдыха у воды, где можно отдохнуть, но нельзя купаться, — прибрежные территории в районе станции Чайка (левая сторона), мыс Токаревского (правая сторона) и мыс Кунгасный.

Отметим, что согласно заключениям специалистов Роспотребнадзора для купания во Владивостоке пригоден и ряд бухт на Русском острове. Однако из-за того, что там не созданы условия для безопасного отдыха на воде, купаться там не рекомендуется.

Напомним, что администрация Владивостока намерена оформить пляжи на Русском острове в муниципальную собственность. Соответствующее обращение было направлено в департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ.