Специальная комиссия отправилась в контрольный рейд по пляжам Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Специальная комиссия отправилась в контрольный рейд по пляжам Владивостока

Те, кто не пройдет проверку, не будут допущены к работе

6 июня, PrimaMedia. В преддверии начала купального сезона, который традиционно стартует 15 июня, пляжи и места массового отдыха Владивостока проверяет специальная комиссия. Для открытия пляжа в сезон арендатору необходимо выполнить ряд требований, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Комиссия по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха в этом году уже несколько раз устраивала выездные рейды. Арендаторам выданы предписания, согласно которым необходимо до начала купального сезона устранить все замечания, – рассказал представитель комиссии по контролю за содержанием пляжей во Владивостоке Сергей Шабаев. – Чтобы получить разрешение на работу в сезоне, арендаторы прибрежных территорий обязаны обеспечить пляжи спасателями, провести акарицидную обработку против клещей, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами и работой спасателей, медпунктами, радиосвязью и выполнить ряд других требований".

Сегодня, 6 июня, комиссия вновь отправляется в рейд. Он станет контрольным. На соблюдение требований законодательства и предписаний комиссии будут проверены муниципальные пляжи, где администрация города может осуществлять надзорные мероприятия. Те, кто не пройдёт проверку, не будут допущены к работе.

Напомним, что в состав комиссии по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха входят специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ГИМС, МЧС и профильных управлений администрации города.

В числе муниципальных мест, где разрешено купание по итогам проб качества воды – пляж парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо и "Ривьера-Лагуна" на станции Санаторной, а также бухта Аякс на острове Русский. В числе мест отдыха у воды, где можно отдохнуть, но нельзя купаться, — прибрежные территории в районе станции Чайка (левая сторона), мыс Токаревского (правая сторона) и мыс Кунгасный.

Отметим, что согласно заключениям специалистов Роспотребнадзора для купания во Владивостоке пригоден и ряд бухт на Русском острове. Однако из-за того, что там не созданы условия для безопасного отдыха на воде, купаться там не рекомендуется.

Напомним, что администрация Владивостока намерена оформить пляжи на Русском острове в муниципальную собственность. Соответствующее обращение было направлено в департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Детские лагеря и пляжи, где отдыхают приморцы, проверяют на безопасность

На трассе к пляжам Хасанского района строят временный мост

Стало известно, где можно будет купаться во Владивостоке этим летом

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Организацию летнего массового отдыха на морском побережье обсудили в Находке

28 мая, 12:55

Купаться в Находке разрешили в 14 местах

25 мая, 09:55

Стало известно, где можно будет купаться во Владивостоке этим летом

23 мая, 18:40

Жителям Владивостока отдадут 6-метровую полосу на пляже "Юбилейный"

17 мая, 10:15

Нефтяное пятно обнаружили в бухте Горностай под Владивостоком

11 мая, 11:30

Картина дня

МедиаСаммит номер пять! Первый день главного медиафорума Дальнего Востока

05 июня, 19:45

«Справедливая Россия» на выборах в Приморье делает ставку на «региональность»

05 июня, 19:40

«Культура нищая, а у нас 34 млн не освоены»: депутаты обсудили культурную госпрограмму

05 июня, 13:40

Трутнев объявил "фотоохоту" за масляными пятнами в бухте Золотой Рог

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров

10:35

Специальная комиссия отправилась в контрольный рейд по пляжам Владивостока
РусГидро приветствует участников Пятого Дальневосточного МедиаСаммита
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia