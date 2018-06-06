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Заседание комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности. Фото: пресс-служба ЗС ПК

От инвестклимата Приморья ждут потепления

Сегодня идет перенастройка работы Инвестиционного агентства Приморского края

6 июня, PrimaMedia. Результаты исполнения в 2017 году государственной подпрограммы "Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае" на 2013-2020 годы" обсудил комитет Законодательного собрания по экономической политике и собственности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Как доложила депутатам и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства администрации Приморья Наталья Набойченко, в прошлом году на развитие экономики и социальной сферы края за счет всех источников финансирования было использовано 125,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что составило 94,7% к уровню 2016 года. При этом организации направили на инвестиционную деятельность 91,7 млрд рублей (или 95,6% к предыдущему отчетному периоду), в том числе 33,6 млрд рублей собственных средств и 58,2 млрд – привлеченных. Уровень бюджетных инвестиций по сравнению с 2016 годом снизился на 4,1 млрд до 21,3 млрд рублей.

"В результате отношение объема инвестиций к валовому региональному продукту края при плановом значении на 2017 год в 23,5% фактически составило 16,4% и на 1,3% меньше, чем годом ранее. По предварительным данным, объем ВРП Приморья в прошлом году превысил 767,4 млрд рублей, а объем инвестиций – 125 млрд. В то время как в 2016 году валовый региональный продукт был меньше – 736,9 млрд, а объем инвестиций больше – 130,5 млрд, — озвучила основные показатели подпрограммы Наталья Набойченко. – Что касается прироста инвестиций в основной капитал, то при плановом значении в 16,7% сложилась отрицательная динамика на уровне 3,3%. А без учета бюджетных средств этот показатель фактически составил 0,5% при плане в 17,3%".

По словам Натальи Набойченко, проведенное по итогам 2017 года обследование организаций, выявило несколько факторов, напрямую влияющих на инвестиционную активность. Так, в их числе чаще всего опрошенные руководители называли ставки коммерческих кредитов (59% респондентов), нестабильность экономической ситуации (56%) и инфляционной политики в стране (51%), механизм получения кредитов для реализации инвестиционной деятельности (50%) и объем собственных финансовых средств (48%). Наименьшее воздействие, по мнению участников опроса, на инвестклимат оказывают прибыльность инвестиций, спрос на продукцию организации и количество квалифицированных работников.

Однако заместитель председателя комитета ЗС по экономической политике и собственности Алексей Козицкий не согласился с представленными причинами снижения инвестиционной активности: "Названы общие для всего Дальнего Востока проблемы. Но если Сахалинская область, Хабаровский и Камчатский края по итогам прошлого года смогли заметно улучшить свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах федерации, переместившись вверх сразу на несколько десятков позиций, то Приморье наоборот опустилось на пять строк вниз и теперь находится на 76 месте".

Он отметил, что, прежде всего, предпринимательское сообщество края сегодня нуждается в доступных условиях ведения бизнеса: его необходимо избавить от проблем с получением земли, выдачей разрешений на строительство, подключением к коммунальным сетям.

"Одна из самых больших трудностей, с которой ко мне обращаются избиратели, касается доступа к земельному ресурсу как площадке, где можно разместить производство. Для предпринимателя важно получить ее в собственность или долгосрочную аренду и быть уверенным в том, что она впоследствии, например, не окажется на землях, принадлежащих министерству обороны. Как это произошло во Владивостоке, когда несколько десятков предпринимателей построили свой бизнес в районе Снеговой, а потом что-то поменялось и люди в одночасье лишились всего", — сказал парламентарий.

Поддержал позицию Алексея Козицкого и председатель комитета Сергей Ищенко, который напомнил присутствующим о ситуации, в которой оказался один из инвесторов ТОР "Надеждинская".

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"На выездном заседании, посвященном реализации инвестпроектов на территории опережающего развития, прозвучал крик души управляющего "Приморского кондитера", предприятия, являющегося, можно сказать, визитной карточкой нашего края. Компания подготовила инвестиционный проект, а начать его реализацию не может: земля для его размещения пока так и не оформлена. Кроме того, покидают Приморье южнокорейские инвесторы, пришедшие в наш край ранее. Они откровенно говорят, что не смогли пробить административные барьеры и им проще работать во Вьетнаме", — говорит Сергей Ищенко.

О том, что в Приморском крае пока не создана безбарьерная среда для работы инвесторов, говорил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

"Я скептически отношусь к прозвучавшим здесь словам представителя Инвестиционного агентства края о том, что сегодня у нас "инвесторов водят за руку по объектам и институтам власти". На заседаниях инвесторы нам рассказывают, какими дорогами им приходится ходить. К сожалению, нормальной работы с ними не ведется. Поэтому мы вместе должны посмотреть, где узкие места и какими способами их расширить. Хотелось бы, чтобы наше заседание имело прикладное значение. Ведь пока мы не создадим условия для инвестиций и пока не поддержим предпринимателей, которые еще не уехали из Приморья и хотят здесь работать, никто к нам сюда не придет", — подчеркнул депутат.

Вице-губернатор Константин Богданенко не стал скрывать, что сегодня в Приморье пока не удалось наладить качественное сопровождение инвестиционных проектов, которые в будущем могли бы стать работающими предприятиями. Однако значительные шаги для исправления этой ситуации исполнительной властью уже сделаны. В частности, идет перенастройка работы Инвестиционного агентства Приморского края.

"Сейчас мы сконцентрировались на сокращении расходов организации, а также стараемся сделать так, чтобы она стала управляемой, прогнозируемой и продуктивной. К сожалению, невозможно одномоментно изменить сложившиеся за пять лет принципы работы, чтобы организация начала функционировать как идеальный инструмент и генерировать результаты. Поэтому наша цель на этот год – 2-3 проекта, превращенных в реальное производство", — сказал Константин Богданенко.

Кроме того, актуализированы дорожные карты по улучшению инвестиционного климата по 10 отраслевым направлениям, сформирован новый состав инвестиционного совета при главе региона. Об этих и других мероприятиях, которые исполнительная власть запланировала и проводит для повышения инвестиционной активности в Приморье и продвижения края наверх в Национальном рейтинге инвестиционного климата российских регионов, Константин Богданенко, как сообщил он на заседании комитета, отдельно расскажет депутатам Законодательного собрания в ближайшее время.

В свою очередь не намерен снижать контроль за ситуацией и депутатский корпус.

"Наш комитет вернется к рассмотрению этого вопроса через полгода, — повел итог заседанию Сергей Ищенко. – За это время совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы инвестиционный климат в Приморье стал для бизнеса благоприятным. Чтобы на место уходящих по каким-то причинам инвесторов, обязательно приходили новые, земля, выделенная под проекты, была освоена, а край в итоге получил дополнительные рабочие места и налоги".

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