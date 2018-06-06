От инвестклимата Приморья ждут потепления

Заседание комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Сегодня идет перенастройка работы Инвестиционного агентства Приморского края

6 июня, PrimaMedia. Результаты исполнения в 2017 году государственной подпрограммы "Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае" на 2013-2020 годы" обсудил комитет Законодательного собрания по экономической политике и собственности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Как доложила депутатам и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства администрации Приморья Наталья Набойченко, в прошлом году на развитие экономики и социальной сферы края за счет всех источников финансирования было использовано 125,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что составило 94,7% к уровню 2016 года. При этом организации направили на инвестиционную деятельность 91,7 млрд рублей (или 95,6% к предыдущему отчетному периоду), в том числе 33,6 млрд рублей собственных средств и 58,2 млрд – привлеченных. Уровень бюджетных инвестиций по сравнению с 2016 годом снизился на 4,1 млрд до 21,3 млрд рублей.

"В результате отношение объема инвестиций к валовому региональному продукту края при плановом значении на 2017 год в 23,5% фактически составило 16,4% и на 1,3% меньше, чем годом ранее. По предварительным данным, объем ВРП Приморья в прошлом году превысил 767,4 млрд рублей, а объем инвестиций – 125 млрд. В то время как в 2016 году валовый региональный продукт был меньше – 736,9 млрд, а объем инвестиций больше – 130,5 млрд, — озвучила основные показатели подпрограммы Наталья Набойченко. – Что касается прироста инвестиций в основной капитал, то при плановом значении в 16,7% сложилась отрицательная динамика на уровне 3,3%. А без учета бюджетных средств этот показатель фактически составил 0,5% при плане в 17,3%".

По словам Натальи Набойченко, проведенное по итогам 2017 года обследование организаций, выявило несколько факторов, напрямую влияющих на инвестиционную активность. Так, в их числе чаще всего опрошенные руководители называли ставки коммерческих кредитов (59% респондентов), нестабильность экономической ситуации (56%) и инфляционной политики в стране (51%), механизм получения кредитов для реализации инвестиционной деятельности (50%) и объем собственных финансовых средств (48%). Наименьшее воздействие, по мнению участников опроса, на инвестклимат оказывают прибыльность инвестиций, спрос на продукцию организации и количество квалифицированных работников.

Однако заместитель председателя комитета ЗС по экономической политике и собственности Алексей Козицкий не согласился с представленными причинами снижения инвестиционной активности: "Названы общие для всего Дальнего Востока проблемы. Но если Сахалинская область, Хабаровский и Камчатский края по итогам прошлого года смогли заметно улучшить свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах федерации, переместившись вверх сразу на несколько десятков позиций, то Приморье наоборот опустилось на пять строк вниз и теперь находится на 76 месте".

Он отметил, что, прежде всего, предпринимательское сообщество края сегодня нуждается в доступных условиях ведения бизнеса: его необходимо избавить от проблем с получением земли, выдачей разрешений на строительство, подключением к коммунальным сетям.

"Одна из самых больших трудностей, с которой ко мне обращаются избиратели, касается доступа к земельному ресурсу как площадке, где можно разместить производство. Для предпринимателя важно получить ее в собственность или долгосрочную аренду и быть уверенным в том, что она впоследствии, например, не окажется на землях, принадлежащих министерству обороны. Как это произошло во Владивостоке, когда несколько десятков предпринимателей построили свой бизнес в районе Снеговой, а потом что-то поменялось и люди в одночасье лишились всего", — сказал парламентарий.

Поддержал позицию Алексея Козицкого и председатель комитета Сергей Ищенко, который напомнил присутствующим о ситуации, в которой оказался один из инвесторов ТОР "Надеждинская".

"На выездном заседании, посвященном реализации инвестпроектов на территории опережающего развития, прозвучал крик души управляющего "Приморского кондитера", предприятия, являющегося, можно сказать, визитной карточкой нашего края. Компания подготовила инвестиционный проект, а начать его реализацию не может: земля для его размещения пока так и не оформлена. Кроме того, покидают Приморье южнокорейские инвесторы, пришедшие в наш край ранее. Они откровенно говорят, что не смогли пробить административные барьеры и им проще работать во Вьетнаме", — говорит Сергей Ищенко.

О том, что в Приморском крае пока не создана безбарьерная среда для работы инвесторов, говорил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

"Я скептически отношусь к прозвучавшим здесь словам представителя Инвестиционного агентства края о том, что сегодня у нас "инвесторов водят за руку по объектам и институтам власти". На заседаниях инвесторы нам рассказывают, какими дорогами им приходится ходить. К сожалению, нормальной работы с ними не ведется. Поэтому мы вместе должны посмотреть, где узкие места и какими способами их расширить. Хотелось бы, чтобы наше заседание имело прикладное значение. Ведь пока мы не создадим условия для инвестиций и пока не поддержим предпринимателей, которые еще не уехали из Приморья и хотят здесь работать, никто к нам сюда не придет", — подчеркнул депутат.

Вице-губернатор Константин Богданенко не стал скрывать, что сегодня в Приморье пока не удалось наладить качественное сопровождение инвестиционных проектов, которые в будущем могли бы стать работающими предприятиями. Однако значительные шаги для исправления этой ситуации исполнительной властью уже сделаны. В частности, идет перенастройка работы Инвестиционного агентства Приморского края.

"Сейчас мы сконцентрировались на сокращении расходов организации, а также стараемся сделать так, чтобы она стала управляемой, прогнозируемой и продуктивной. К сожалению, невозможно одномоментно изменить сложившиеся за пять лет принципы работы, чтобы организация начала функционировать как идеальный инструмент и генерировать результаты. Поэтому наша цель на этот год – 2-3 проекта, превращенных в реальное производство", — сказал Константин Богданенко.

Кроме того, актуализированы дорожные карты по улучшению инвестиционного климата по 10 отраслевым направлениям, сформирован новый состав инвестиционного совета при главе региона. Об этих и других мероприятиях, которые исполнительная власть запланировала и проводит для повышения инвестиционной активности в Приморье и продвижения края наверх в Национальном рейтинге инвестиционного климата российских регионов, Константин Богданенко, как сообщил он на заседании комитета, отдельно расскажет депутатам Законодательного собрания в ближайшее время.

В свою очередь не намерен снижать контроль за ситуацией и депутатский корпус.

"Наш комитет вернется к рассмотрению этого вопроса через полгода, — повел итог заседанию Сергей Ищенко. – За это время совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы инвестиционный климат в Приморье стал для бизнеса благоприятным. Чтобы на место уходящих по каким-то причинам инвесторов, обязательно приходили новые, земля, выделенная под проекты, была освоена, а край в итоге получил дополнительные рабочие места и налоги".