Профсоюзы Приморья готовятся к V Северной межрегиональной конференции

Участники поднимут вопросы защиты наёмных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий Дальнего Востока

6 июня, PrimaMedia. Вопросы защиты наёмных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий Дальнего Востока поднимут 7-8 июня на V Северной межрегиональной конференции в Хабаровске.Представители федеральных органов исполнительной власти, профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации, профсоюзов и работодателей обсудят нормативно-правовую базу, которая регулирует привлечение и закрепление кадров в районах со сложными климатическими условиями, сформулируют рекомендации по ее изменению и разработают конкретные решения, которые действительно улучшат жизнь северян, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Для Приморья северный вопрос актуален. Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский и частично Красноармейский районы приравнены к районам Крайнего Севера. Профсоюзы борются за права работающего населения на этих территориях, отстаивают положенные законом льготы и компенсации в судах, организуют коллективные акции, инициируют обсуждение "северных тем" на трехсторонних и межведомственных комиссиях в муниципалитетах региона.

"Ежегодно Приморье теряет до 30 тысяч трудоспособных, здоровых людей, квалифицированных специалистов из различных отраслей, которые уезжают в другие регионы России. Несмотря на приток в регион новых людей, полноценного кадрового замещения не происходит: как правило, к нам едут представители неквалифицированной рабочей силы. Задача, которая стоит сегодня перед профсоюзами, бизнесом и региональной властью — остановить отток и сделать так, чтобы приморцам хотелось жить и работать на родной земле", — говорит руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края Лариса Белова.

Профсоюзы добились того, что компенсационные и стимулирующие выплаты, северная надбавка и районный коэффициент, не включаются больше в минимальный размер оплаты труда и начисляются на фактический заработок. Но остается много других проблем.

По размеру заработной платы Дальний Восток давно не в лидерах, жители средней полосы России зарабатывают столько же и живут при этом в более комфортных климатических условиях. Не все благополучно и с обеспечением социальных гарантий — оплатой авиаперелетов к месту отпуска, оздоровлением детей северян. Государство переложило эти заботы на работодателей, но те либо сознательно игнорируют эту нагрузку, либо на самом деле не справляются с ней: все дополнительные расходы приходится включать в себестоимость продукции, и она становится неконкурентоспособной. Бизнес северных районов заведомо проигрывает игрокам других территорий.

"Ситуацию нужно менять, внедрять новые механизмы привлечения людей и поддержки добросовестных работодателей. Возможно, государству стоит вернуться к очень эффективному опыту соцподдержки северных территорий, который был в СССР? Об этом мы также будем говорить с участниками V Северной межрегиональной конференции", — сказала Лариса Белова.

В мероприятии примут участие представители ФППК, краевых профсоюзов аграриев, работников связи, гражданского персонала и других профобъединений Приморья.

Организаторы конференции — Федерация независимых профсоюзов России, Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов, "Всероссийский Электропрофсоюз", общероссийские профсоюзы работников лесных отраслей, атомной энергетики и промышленности, жизнеобеспечения, связи, железнодорожников и транспортных строителей, агропромышленного комплекса, интерактивный телеканал "Профсоюз ТВ" и центральная профсоюзная газета "Солидарность".