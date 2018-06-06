Выставка "Путь продолжается. Живопись. Графика" откроется сегодня во Владивостоке. Фото: Приморская картинная галерея

Гостям представят 57 работ Александра Лепетухина

6 июня, PrimaMedia. Приморская государственная картинная галерея рамках проекта "Объединяя Дальний Восток" приглашает сегодня, 6 июня, на открытие персональной выставки Александра Лепетухина "Путь продолжается. Живопись. Графика". На выставке будет представлено 57 работ, преимущественно графика, сообщает ИА PrimaMedia.

Александр Лепетухин — один из наиболее известных художников не только Хабаровского края, но и всего дальневосточного региона. Как художник сформировался в конце 60-х, начале 70-х годов XX столетия. В это непростое историческое время художник сделал своим кредо искренность и внутреннюю честность. В творчестве наиболее близки ему были народные мотивы, русские традиции и поиски идеала, которому он хотел поставить на службу свой талант.

В начале своего творческого пути художник считал живопись главным делом всей жизни. Со временем художника увлекла станковая графика за счет её мобильности, демократичности и возможности освещать волнующую тему с разных сторон, мыслить большими графическими сериями.

Персональная выставка "Путь продолжается. Живопись. Графика" в определенном смысле отражает творческий путь мастера, пройденный им в последние десять лет жизни, посвящённых работе над графическим циклом "Путь". Создавая произведениями по мотивам библейских сюжетов, Александр Лепетухин считал эту тему основополагающей в своем творчестве.

Открытие персональной выставки Александра Лепетухина "Путь продолжается. Живопись. Графика" состоится 6 июня в 17.00 по адресу: Партизанский проспект, 12. Выставка продлится до 8 июля. Справки по телефону: +7(423) 242-72-17, 242-7748, 242-77-89.