Картинная галерея приглашает приморцев на музыкальный вернисаж. Фото: Приморская картинная галерея

Картинная галерея приглашает приморцев на музыкальный вернисаж

Посетители познакомятся с произведениями российского искусства до и после революции, созданными под влиянием футбола

9 июня, PrimaMedia. Третий сезон просветительского проекта Александра Вовненко "Музыкальный вернисаж" завершается 10 июня в Приморской государственной картинной галерее. В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 посетители познакомятся с произведениями российского искусства до и после революции, созданными под влиянием самой популярной игры XX века, сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках клубной встречи "Мяч и сердце" почитатели искусств узнают, кто первый из русских художников запечатлел на холсте "реализм футболиста", какой поэт сравнил спортсменов с Юдифью и как появился футбольный марш. Особое место в рассказе Александра Вовненко занимают картины Александра Дейнеки – классика советской живописи.

Традиционно значительна музыкальная часть в программе клуба. Александр Вовненко расскажет о балетных спектаклях, сюжет которых основан на приключениях советских футболистов в капиталистических странах, а еще о том, как чекисты способны забивать голы в интерпретации Дмитрия Шостаковича.

Добавим, что название клуба "Мяч и сердце" неслучайно. Оно не только отсылает нас к первому советскому фильму о футболе, но и передает те чувства, с которыми российские композиторы и художники работали в этой теме.

Заседание клуба "Мяч и сердце" состоится 10 июня в 12.00 в главном здании галереи по адресу ул. Алеутская, 12. Справки по телефону: (423) 241-06-10.

Справка: Просветительский проект "Музыкальный вернисаж" стартовал в Приморской государственной картинной галерее в апреле 2017 года. В основу его концепции легло стремление показать взаимосвязи различных видов искусств, особенно музыки и живописи. Клубный формат предоставляет возможность свободно обмениваться мыслями, задавать вопросы, спорить. Ведь клуб — это радость познания и общения с близкими по духу людьми.

23 сентября в Приморской картинной галерее стартует четвертый сезон проекта, программа которого будет составлена из тем, предложенных самими членами клуба.

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