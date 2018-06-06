Мастер-класс. Фото: ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

Эксперт Russia Beyond представил ингредиенты успешного СМИ на МедиаСаммите-2018

Глеб Федоров провел мастер-класс "Мультимедийный подход к формированию контента"

6 июня, PrimaMedia. Заместитель шеф-редактора Russia Beyond Глеб Федоров провел мастер-класс "Мультимедийный подход к формированию контента" в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2018 сегодня, 6 июня. Эксперт рассказал про ключевые шаги успешной работы СМИ. Об этом сообщает корр. ИА PrimaMedia.

По мнению эксперта, чтобы заставить мультимедиа работать, нужно придерживаться некоторых шагов. В частности, это редакционная политика, формат, включающий содержание и внешнюю форму, оценка сотрудников, которые, как правило, делятся на организаторов и креативщиков, и игра на их качествах, выстраивание оптимальных процессов по каждому из форматов, создание контент-матрицы, введение простой системы обсуждения тем.

"Нужно четко определить форматы. Они позволяют лучше думать редакторам СМИ. Также стоит обеспечить оптимальный процесс по каждому формату и оценить реальный выхлоп по каждому сотруднику. Это необходимо для того, чтобы у людей было время на работу, то есть без какой-либо "гонки", – сказал Глеб Федоров.

Среди китов, от которых зависит успех в мультимедиа, эксперт назвал картину будущего, кадры и работу над ошибками.

"Сформулируйте то, к чему хотите прийти, доведите концепцию до сотрудников, усложняйте ее вместе. Самые ценные работники – не те, кто все может, а те, кто идет дальше, проанализировав свои ошибки. В таких людей стоит инвестировать свои внимание и время", – отметил заместитель шеф-редактора Russia Beyond.

Также Глеб Федоров рассказал про главные ошибки при работе с мультимедиа: слишком амбициозные планы, зацикленность на чем-то, процесс ради процесса, недоверие к сотрудникам и отпускание деятельности на самотек.

Справка: ФЕДОРОВ Глеб – заместитель шеф-редактора международного проекта Russia Beyond телеканала RT, который рассказывает о России на 13-ти языках для ежемесячной аудитории в несколько десятков млн человек. Работал на радио "Голос России", телеканале НТВ и на сайте русской службы BBC. В Russia Beyond выпускал печатные приложения в Гонконге, Австралии и Таиланде, приложение к The International New York Times.

Отметим, что Пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширяет горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.

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