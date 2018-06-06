Примавтодор возглавил подводник

Примавтодор. Фото: ИА PrimaMedia

Человеком, отвечающим за качество строительства дорог в Приморском крае стал директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

6 июня, PrimaMedia. Новым генеральным директором "Примавтодора" стал Валерий Тактало ранее занимавший должность директора Азовского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". Об этом ИА PrimaMedia сообщил информированный источник.

АО "Примавтодор" остался без гендиректора два месяца назад. По словам собеседника агентства, у возглавлявшего предприятие Дмитрия Горлова истек срок контракта, продлевать который не стали. Глава Приморья Андрей Тарасенко распорядился выбрать нового главу примавтодора на конкурсной основе.

Обязанности гендиректора исполнял Александр Яковлев, в прошлом занимавший пост заместителя генерального директора "Тихоокеанской мостостроительной компании", строившей к саммиту АТЭС во Владивостоке мосты и дороги. До недавнего времени в "Примавтодоре" Яковлев занимал должность заместителя генерального директора по производству. Его же и называли наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы предприятия.

Однако вскоре в СМИ стали появляться сообщения о Яковлеве в негативном ключе. Более того, сотрудники "Примавтодора" написали коллективную жалобу на имя врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко и ИА PrimaMedia. (Текст жалобы имеется в распоряжении редакции). В ней работники утверждают, что Александр Яковлев некомпетентен в роли руководителя предприятия.

Справка: Таткало Валерий Валерьевич родился 25 ноября 1962 года в г. Донецке Украинской ССР.

В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола по специальности "вооружение кораблей" с присвоением квалификации "офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик".

В 2006 году окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности "менеджмент организации" с присвоением квалификации "менеджер".

Трудовую деятельность начал в 1982 году.

Информация о трудовой деятельности за последние 5 лет:

С ноября 2012 по февраль 2013 года работал заместителем генерального директора ОАО "Агробизнестехнопарк".

С марта 2013 по август 2013 года последовательно занимал должности ведущего специалиста – эксперта общего отдела, заместителя начальника планово-экономического отдела Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

С августа 2013 по октябрь 2016 года последовательно занимал должности заместителя начальника, начальника управления технического менеджмента флота, начальника управления технической эксплуатации флота ФГУП "Росморпорт".

С октября по декабрь 2016 года работал заместителем директора Азовского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт", одновременно исполняя обязанности директора Азовского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" без освобождения от занимаемой должности.

В декабре 2016 года переведен на должность директора Азовского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт".

Как ранее писало ИА PrimaMedia, в топ-менеджменте крупных краевых предприятий Приморского края, собственником которых выступает администрация, идут кадровые перестановки. Генеральных директоров определяют теперь по новой схеме – через конкурс. Смена руководителя по такому принципу уже произошла в КГУП"Примводоканал" и "Примтеплоэнерго".

Напомним, в феврале 2018 года "Примавтодор" отметил 15-летие создания предприятия. Круглая дата почти совпала с открытием двух филиалов — Хасанского и Шкотовского. Сегодня "Примавтодор" обслуживает 6,7 тысяч км автомобильных дорог. Общий объем заключенных контрактов на период 2017-2018 годов составляет 7,2 млрд рублей. "Примавтодор" имеет 42 производственные базы с ремонтными участками и лабораториями контроля качества строительных работ, свои битумные базы, асфальтобетонные заводы, лицензированные карьеры и дробильно-сортировочные установки по всему краю. Технический парк предприятия включает около 1,5 тысячи единиц.







