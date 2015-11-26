Пятый МедиаСаммит стартовал на острове Русском во Владивостоке

6 июня, PrimaMedia. Главное событие медиаотрасли Дальнего Востока – пятый юбилейный МедиаСаммит проходит во Владивостоке. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Участников ждут более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Любой желающий может бесплатно принять участие в форуме, регистрация для вновь прибывших участников будет открыта в течение двух дней форума, 6 и 7 июня. Организаторы форума ожидают до 6 тысяч участников за три дня.

ИА PrimaMedia предлагает своим читателям фоторепортаж об открытии МедиаСаммита.