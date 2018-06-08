"Восточный Порт" представил на МедиаСаммите макет специализированного угольного комплекса

Глава Приморья Андрей Тарасенко у стенда "Восточного Порта". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Стивидор реализует крупнейший на Дальнем Востоке частный инвестиционный портовый проект

8 июня, PrimaMedia. Выставка, организованная Министерством по развитию Дальнего Востока на пятом Дальневосточном МедиаСаммите, представила инвестиционные проекты Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Среди экспонатов особое место занял макет специализированного угольного комплекса "Восточного Порта", сообщает ИА PrimaMedia.

Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 6

Стенд "Восточного Порта" на выставке в холле университетского корпуса осмотрели глава Приморья Андрей Тарасенко, его заместители, эксперты и гости МедиаСаммита.

Экспозиция познакомила гостей с портовой и железнодорожной инфраструктурой предприятия, ставшего резидентом Свободного порта Владивосток с крупнейшим частным портовым проектом на Дальнем Востоке по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. Третья очередь, которая будет построена до конца 2018 года, — продолжение действующего специализированного угольного терминала.

Как и на действующем комплексе, здесь будут применены наилучшие доступные технологии экологически безопасной перевалки угля с помощью ветрозащитных укрытий по пути перемещения составов с углем на выгрузку, закрытого комплекса вагоноопрокидывателей, судопогрузочных машин, подающих уголь непосредственно в трюм судна, исключая его попадание в акваторию бухты; систем водного орошения угольных складов и многоуровневой фильтрации сточных вод.

Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 7

В "Восточном Порту" работает собственная аккредитованная экологическая лаборатория. Мониторинг атмосферного воздуха, морской и технической воды, измерение радиационного фона проводятся ежедневно.

Строительство третьей очереди ведется за счет средств портового угольного холдинга ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" без привлечения государственного финансирования. Общий объем инвестиций в проект составляет около 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в объекты железнодорожной инфраструктуры.

Строительство третьей очереди синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали. После окончания работ пропускная способность станции Находка Восточная ДВЖД вырастет на 20 млн тонн угля в год. В настоящее время ведется строительство парка "Новый" для приема груженых полувагонов.

В апреле 2018 года открыто движение парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка Восточная ДВЖД. Новая железнодорожная инфраструктура предназначена для распределения грузопотока как на третью очередь и действующий специализированный угольный комплекс АО "Восточный Порт", так и на другие портовые терминалы в бухте Врангеля. Новая железнодорожная инфраструктура передана в собственность ОАО "РЖД".

Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Макет "Восточного Порта" на V МедиаСаммите. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

С момента основания "Восточного Порта" на его причалах было отгружено более 400 млн тонн угля, обработано 6,9 млн вагонов, под погрузку принято 28,4 тысяч судов. "Восточный Порт" поставил за 10 лет абсолютный рекорд среди всех угольных портов России, отгрузив более 200 млн тонн угольной продукции.