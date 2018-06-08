"Владхлеб" накормил юных журналистов. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia
TEEN MEDIA

Всех накормим: "Владхлеб" снова угостил журналистов МедиаСаммита

Компания выступила партнером главного дальневосточного форума для СМИ (ФОТО)

8 июня, PrimaMedia. Компания "Владхлеб" в очередной раз выступила партнером Дальневосточного МедиаСаммита, который стартовал 6 июня в кампусе ДВФУ. Мероприятие собрало в одном месте российских и иностранных журналистов, фотографов, политиков и всех причастных к медиасфере людей. В 2018 году впервые наряду с МедиаСаммитом проводится и проект Teen Media – для детей, которые собираются стать журналистами или уже публикуются в СМИ. Организаторы сделали отдельные площадки и секции для участников проекта. Во время мероприятия для юных журналистов компанией "Владхлеб" были организованы кофе-брейки. Ребята попробовали красивые, ароматные булочки и маффины и оценили вкус свежей выпечки, сообщает ИА PrimaMedia.

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Основная задача Teen Media – показать молодым журналистам и блогерам, что значит работать в медиасфере. Все секции для детей бесплатные. Опытные редакторы, корреспонденты и блогеры рассказывают детям, как разбираться в медиа, учат делать собственную школьную газету и снимать кино.

На Teen Media дети приехали не только из Владивостока, но и со всего Приморского края. Многие из них ведут свои Youtube-каналы, активно пользуются Instagram и собирают подписчиков.

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– В этом году на МедиаСаммите особая атмосфера, потому что много школьников. Мы вместе с кураторами ходим на секции Teen Media, учимся быть настоящими журналистами. Наши наставники вдохновляют нас на новые проекты, уже хочется делать свои СМИ. Конечно, после секций мы все чувствуем голод, но нас спасают кофе-брейки только для наших команд. "Владхлеб" угощает нас вкусными булочками. Во время перерывов на еду мы делимся друг с другом впечатлениями и обсуждаем секции, договариваемся о будущих работах друг с другом, все как у взрослых, – делится впечатлениями Мария Клименко, участница проекта Teen Media.

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Как проходил МедиаСаммит-2018, можно узнать по ссылкам: день первый, день второй.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерство по развитию Дальнего Востока, администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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