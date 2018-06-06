Дмитрий Ямщиков. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший депутат Думы Владивостока стал главой Инвестиционного агентства Приморья

Новых стратегических партнеров в Приморский край будет привлекать Дмитрий Ямщиков

6 июня, PrimaMedia. Экс-депутат Думы Владивостока Дмитрий Ямщиков, ныне управляющий НП "Современный бизнес – Приморью", возглавил АНО "Инвестиционное агентство Приморского края". Об этом в разговоре с корр. ИА PrimaMedia рассказал сам Дмитрий Ямщиков.

Напомним, что об увольнении многолетнего директора Инвестиционного агентства Антона Родионова стало известно в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с журналистами региональных СМИ 12 января текущего года.

"Про [Инвестиционное] агентство скажу, я несколько дней назад Родионова уволил. Сейчас он бегает где-то по иностранным государствам. Это агентство будет значимым, будет принимать эти все заявки. Эта система заработает", — заявил Андрей Тарасенко.

Отметим, что ранее свои претензии к деятельности руководства краевого Инвестагентства высказывал и прокурор Приморского края Сергей Бессчасный. В ходе ежегодного отчета перед депутатами краевого парламента в октябре 2017 года глава надзорного органа выступил с критикой в адрес Родионова.

"За три последних года агентство получило из краевого бюджета субсидии на общую сумму порядка 200 млн рублей. При этом расходы агентства на проведение мероприятий, непосредственно направленных на привлечение инвестиций в Приморский край составили менее 40% от общего объема полученных бюджетных средств — 76 млн рублей. Остальные денежные средства — это свыше 120 млн рублей — израсходованы агентством исключительно на свои нужды, в том числе, на оплату труда и служебных командировок. Определить степень влияния проведенных Инвестиционным агентством мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Приморье не может ни само агентство, ни его учредитель — администрация Приморского края", — рассказал депутатам краевой прокурор.

В середине января этого года пост главы Инвестиционного агентства Приморского края заняла его бывший заместитель по правовым вопросам Алина Подосинникова. Затем стало известно, что АНО "Инвестиционное агентство Приморского края" 6 марта возглавил 44-летний приморский предприниматель Руслан Знаменский. Некоторые СМИ сообщили, что Знаменский будет замом Ямщикова.

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От ИА PrimaMedia отметим, что АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края" было создано 19 декабря 2012 года и позиционировалось как "инструмент улучшения инвестиционного климата в приморском регионе". В структуре агентства работает несколько отделов: Отдел инвестиционных проектов, развития моногородов и ГЧП, маркетинга, организации проектного управления и юридический отдел.

"Первоочередная задача агентства – привлечение новых стратегических партнеров, взаимовыгодное сотрудничество с которыми позволит полностью раскрыть потенциал Приморского края. С каждым инвестором проводится адресная работа по сопровождению его проекта. Каждому гарантированы прозрачные правила ведения бизнеса, равный доступ к транспортным и энергоресурсам, к земельным участкам", — декларируется на сайте агентства.

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