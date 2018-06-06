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МедиаСаммит

О важности внутрикорпоративных коммуникаций расскажут на Дальневосточном МедиаСаммите

Модератором секции выступит директор департамента коммуникаций и информационной политики "ЛокоТех" Дарья Топильская

6 июня, PrimaMedia. Круглый стол "Корпоративные медиа цифровой эпохи: тренды, решения, векторы развития" состоится в рамках МедиаСаммита-2018 во Владивостоке. Мероприятие пройдет 7 июня в кампусе ДВФУ, сообщает ИА PrimaMedia.

Традиционная бизнес-модель СМИ умирает. Дистрибуция контента больше не актуальна. Читатель массово уходит в соцсети, мессенджеры и интернет. В этих условиях крупным компаниям больше нет смысла платить деньги традиционным СМИ, чтобы решать свои бизнес-задачи?

Корпорации сами становятся новыми медиа. Корпоративное медиа работает, если оно сделано интересно и профессионально и достигает поставленные бизнесом перед ним цели.

Гарантированная внутренняя аудитория – как ее грамотно вовлечь? Как корпоративным медиа продавать себя своим читателям? Бумага или цифра? Мультиплатформенность и принцип корвенгентности. Как работает модель монетизации в корпоративных медиа?

На все эти вопросы ответят эксперты:

  • Лариса Рудакова, "МедиаЛайн";
  • Владимир Змеющенко, "ЛюдиPeople";
  • Оксана Недбайло, Уссурийский локомотиворемонтный завод АО "Желдорреммаш"

Модератором секции выступит директор департамента коммуникаций и информационной политики "ЛокоТех" Дарья Топильская.

Круглый стол "Корпоративные медиа цифровой эпохи: тренды, решения, векторы развития" пройдет 7 июня в 11.45, в кампусе ДВФУ, аудитория 626.

Отметим, Пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширяет горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.

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