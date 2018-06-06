Общество. 14:15

Мамы в Приморском крае получат услуги МФЦ в офисах «Примсоцбанка»

Банк принимает заявления на ежемесячные выплаты по рождению второго ребёнка из средств маткапитала

6 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" начал приём заявлений на ежемесячные выплаты по рождению второго ребёнка из средств маткапитала во всех офисах по Приморскому краю. Аналогичную заявку можно подать также и при рождении первого ребёнка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Выплаты полагаются семьям, в которых после 1 января 2018 года родился или усыновлен первый или второй ребенок. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления. Выплата составляет 13 533 рубля и выплачивается до достижения ребёнком возраста 1,5 лет.

"Как социальный банк, мы взяли на себя задачу сделать услуги МФЦ доступнее и оказываем некоторые их них в наших офисах, — рассказала начальник управления операционно-кассовой работы ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Евгения Кокшарова. — Кроме того, банк берёт на себя часть забот клиентов. Например, самостоятельно передаёт в необходимые организации реквизиты для начисления выплат, выпускает бесплатные "социальные" карты системы МИР".

Подробную информацию об предоставления услуг МФЦ, а также о других продуктах банка можно получить во всех офисах "Примсоцбанка" в Приморском крае и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.

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